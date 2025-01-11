CANAL RCN
Tendencias

¡La sorpresa de Halloween! Shakira recorrió las calles de Bogotá con impresionante disfraz

La barranquillera tendrá un concierto en el Vive Claro en la noche de este sábado 1 de noviembre.

Shakira
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
06:14 p. m.
Shakira no para de sorprender a sus fanáticos. Un día antes de presentarse nuevamente en Bogotá, celebró Halloween junto a sus hijos.

RELACIONADO

¿Cuántas personas irán al concierto?

Más de 47 mil personas irán a ver a Shakira. Cabe mencionar que hace pocos meses ya se había presentado en Bogotá, pero en el estadio El Campín. La barranquillera llevaba ocho años sin pisar la capital, siendo la última vez en El Dorado World Tour en 2018.

El 30% de los espectadores del concierto son de origen extranjero. Además, están proyectados ingresos de $6.628 millones en alimentos y bebidas; y $6.235 millones en alojamientos.

Este concierto hace parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, la cual ha llegado a Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. El concierto en el Vive Claro tendrá un plus: ella estará acompañada de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

El disfraz de Shakira en imágenes

Durante su estadía en Bogotá, Shakira disfrutó con sus hijos de la noche del 31 de octubre. A través de Instagram, publicó fotografías que se han viralizado en cuestión de horas.

La barranquillera tuvo un vestido antiguo de color rosado, una peluca del mismo color y un antifaz blanco. El estilo se asemejó al rococó, correspondiente a la moda francesa del siglo XVI. Sus hijos se disfrazaron de conejo y vampiro.

Cabe mencionar que Shakira se presentó hace algunos meses en Barranquilla y durante el Carnaval, se disfrazó como marimonda. Incluso, el lugar en donde se tomó una foto quedó bautizado como el bordillo de Shakira.

