Blessd rompe el silencio y habla por primera vez sobre Samantha Correa, mencionada en 'tiradera' de Pirlo

El cantante antioqueño decidió poner fin a los rumores que crecieron tras la canción que le dedicó uno de sus colegas.

Samantha Correa Blessd y Westcol
FOTO: Instagram

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:14 p. m.
Ya pasaron varias semanas desde que se dio a conocer la 'tiradera' que Pirlo le dedicó a Blessd, mencionando también al artista Kris R y el influencer Westcol, tocando varios temas polémicos que presuntamente los involucran.

Algo que mencionó Pirlo fue que supuestamente 'El Bendito' se habría relacionado con mujeres trans, mencionando específicamente a una llamada Samantha, a lo que Samantha Correa, creadora de contenido, subió un video a sus redes sociales con esa parte de la 'tiradera'.

Blessd en su momento decidió dedicarle una publicación a esta mujer transgénero, asegurando que la respetaba por su decisión y que no habría dudado en mostrarla en redes si hubieran tenido alguna relación.

¿Qué dijo Blessd sobre Samantha Correa?

En una trasmisión en vivo junto a Westcol, el cantante decidió tocar este asunto. "Eso es algo que salió de la tiradera, pero nunca hubo nada. Yo ni siquiera conozco a la pelada", comentó, mientras los otros presentes se reían al respecto.

Sobre esa influencer en específico, aseguró que todo surgió de una rima improvisada de Pirlo y las conjeturas de las personas en redes sociales. "Yo creo que ese man buscó tirar una rima con eso y le salió la pelada y eso se fue viral".

En mi caso yo dijo ¿pero de qué está hablado? y la misma gente distorsiona todo. Cuando la gente le pone un nombre, una persona, todo fluye de esa manera y se hace una montaña. Yo he dicho abiertamente que si a mí me gustara alguien del otro bando, yo no estaría con mi mujer.

La dura reacción de Samantha Correa tras la tiradera de Pirlo

A través de su cuenta de Instagram, Samantha Correa explotó luego de que terminara involucrada en esta polémica, asegurando que las mujeres trans no son solamente un insulto, sino que representan una lucha de personas que no están conformes con lo que les correspondió genéticamente.

"Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie. Uso mi voz, mi historia y mi presencia para recordarles que jamás volverán a silenciarnos y que la lucha de una es la lucha de todas", escribió.

