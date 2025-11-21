Conmovedor testimonio de la prima de Karol G tras 12 años en la cárcel El Buen Pastor

El relato de Diana Patricia Giraldo, prima de la cantante Karol G, conmocionó las redes sociales. La familiar de la cantante colombiana narró detalles de los más de 12 años que completa recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Su testimonio, compartido recientemente en un espacio digital dedicado a historias judiciales, llamado Conducta Delictiva, abrió una ventana a su vida antes, durante y después del proceso que terminó con una sentencia superior a los 26 años por secuestro extorsivo.

Familiar de Karol G reveló detalles de su condena en la cárcel

Diana Patricia Giraldo narró el entorno en el que creció y la manera en que su vínculo familiar con Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G, se fortaleció durante su infancia. Recordó que compartían vacaciones y reuniones familiares, aunque con los años cada una tomó caminos distintos.

Compartí mucho mi niñez con ella. Nos veíamos en las vacaciones, en reuniones familiares o en la finca. Con el tiempo, cada una tomó su camino, pero siempre hemos tenido una relación cercana.

Giraldo aseguró que, antes de su captura, intentó desarrollarse profesionalmente tras graduarse como ingeniera ambiental. Sin embargo, explicó que enfrentó dificultades laborales y una profunda crisis personal marcada por la pérdida de su primer hijo, episodio que, según dijo, afectó su vida emocional y su matrimonio.

Yo me casé en el año 2010 y quedé embarazada a finales de 2011. Tuve mi primer hijo en julio del 2012 y el niño a los 12 días de nacido falleció. Esa fue una herida supremamente grande para mí, un dolor inmenso que me costó mucho tiempo sanar. No me sentía plena y tenía una relación bastante tóxica

Ya instalada nuevamente en el Chocó y mientras adelantaba una maestría, aceptó un empleo que, con el tiempo, la llevó a involucrarse en una relación extramarital con su jefe, quien también estaba casado.

Pasaron alrededor de 6 meses en la relación secreta con su jefe y su esposo la descubrió.

De acuerdo con su testimonio, su esposo la presionó para provocar un encuentro entre ambos hombres en Bogotá.

“Me tenía amenazada y decía que yo tenía que estar ahí. Fui obligada a estar ahí”, mencionó la prima de Karol G, contando además que permanecieron tres días en un apartahotel: “Ellos hablaron temas económicos, pero yo no tuve nada que ver”, explicó.

Según su versión, ese episodio desencadenó una cadena de tensiones familiares y personales que terminó con una investigación en su contra.

La justicia interpretó los hechos como un caso de secuestro extorsivo y, meses después, se produjo su captura en 2013.

¿Cómo ayuda Karol G a su prima en la cárcel El Buen Pastor?

Giraldo afirmó que el ingreso al centro penitenciario fue uno de los momentos más difíciles de su vida; describió miedo, incertidumbre y una sensación de desarraigo.

Con el tiempo, encontró refugio en actividades artísticas y religiosas, integró un coro carcelario y ha participado en procesos de resocialización dentro del penal.

Durante un concierto realizado en El Buen Pastor, Karol G la visitó, reencuentro que calificó como emotivo y decisivo para mantener su esperanza. La artista, según contó, ha estado pendiente de su situación y le ha brindado apoyo económico en sus años en prisión.

Nunca jamás me imaginé estar aquí encerrada, privada de la libertad. Hoy por hoy me doy cuenta que no podemos juzgar a nadie porque el único que tiene ese poder es Dios

Pese a los años transcurridos, Giraldo sostiene que confía en lograr una medida menos restrictiva y envió un mensaje de reflexión: nadie está libre de tomar decisiones equivocadas y, como afirmó en su testimonio.