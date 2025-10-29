Karol G lanza su nueva colección de moda inspirada en 'Tropicoqueta': precios y piezas destacadas

Karol G sorprende con su nueva colaboración junto a Diesel

Karol G y su nueva colaboración de moda

Karol G vuelve a dar de qué hablar con un nuevo proyecto que combina su estilo único con el mundo de la moda. A través de sus redes sociales, la artista antioqueña presentó su colaboración con Diesel, una colección que refleja la esencia de la marca y el espíritu libre que caracteriza a la cantante.

Según Glenn Martens, director creativo de Diesel, esta alianza representa “una fusión entre la música y el universo creativo de Karol G”, inspirada en su más reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio.

“Esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que Tropicoqueta significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de Tropicoqueta a la moda con ellos llegó en el momento perfecto”, expresó Karol G en su cuenta de Instagram.

¿Qué piezas incluye la colección y cuánto cuestan?

La línea Karol G x Diesel ofrece una variedad de prendas que reflejan el estilo tropical y atrevido de la artista, con precios accesibles para diferentes públicos:

Camisetas y tops desde 85 euros.

Gorras en tono perla por 110 euros.

Shorts por 195 euros.

Gafas de sol, con un diseño que mezcla lo tropical y lo futurista, por 180 euros.

Vestido de punto color naranja, valorado en 450 euros.

Más que moda: una declaración de identidad

Esta colaboración va más allá de una simple colección de ropa. Para muchos, simboliza cómo Karol G continúa expandiendo su influencia creativa más allá de la música, consolidando su identidad artística y conectando con su base global de seguidores a través de la moda.