CANAL RCN
Tendencias

Karol G lanza su nueva colección de moda inspirada en 'Tropicoqueta': precios y piezas destacadas

La antioqueña amplía su identidad artística y lleva su esencia a la moda junto con la marca Diesel.

Karol G
Foto Instagram @diesel @karolg

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
03:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karol G sorprende con su nueva colaboración junto a Diesel

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look
RELACIONADO

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look

Karol G y su nueva colaboración de moda

Karol G vuelve a dar de qué hablar con un nuevo proyecto que combina su estilo único con el mundo de la moda. A través de sus redes sociales, la artista antioqueña presentó su colaboración con Diesel, una colección que refleja la esencia de la marca y el espíritu libre que caracteriza a la cantante.

Según Glenn Martens, director creativo de Diesel, esta alianza representa “una fusión entre la música y el universo creativo de Karol G”, inspirada en su más reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio.

“Esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que Tropicoqueta significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de Tropicoqueta a la moda con ellos llegó en el momento perfecto”, expresó Karol G en su cuenta de Instagram.

 

Karol G brilla en los premios Billboard 2025 al ser la colombiana con más galardones
RELACIONADO

Karol G brilla en los premios Billboard 2025 al ser la colombiana con más galardones

¿Qué piezas incluye la colección y cuánto cuestan?

La línea Karol G x Diesel ofrece una variedad de prendas que reflejan el estilo tropical y atrevido de la artista, con precios accesibles para diferentes públicos:

  • Camisetas y tops desde 85 euros.
  • Gorras en tono perla por 110 euros.
  • Shorts por 195 euros.
  • Gafas de sol, con un diseño que mezcla lo tropical y lo futurista, por 180 euros.
  • Vestido de punto color naranja, valorado en 450 euros.

Más que moda: una declaración de identidad

Esta colaboración va más allá de una simple colección de ropa. Para muchos, simboliza cómo Karol G continúa expandiendo su influencia creativa más allá de la música, consolidando su identidad artística y conectando con su base global de seguidores a través de la moda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Melissa Gate sorprende y anuncia su participación en reconocido reality: “Soy la reina”

Shakira

Shakira conquista Europa: su marca Isima llega al Reino Unido con Selfridges

Artistas

Reconocido actor colombiano continúa viviendo con su exesposa, a pesar de que ya tiene otra pareja: su caso es viral

Otras Noticias

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos

Autoridades indicaron que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

Copa Libertadores

Duván Vergara vs. Jorge Carrascal: Racing y Flamengo se juegan el pase a la final, hora y dónde verlo

Duván Vergara vs. Jorge Carrascal: duelo colombiano por un lugar en la final de la Copa Libertadores. ¿Quién gana, Racing o Flamengo?

Nequi

“No estaremos disponibles”: Nequi anuncia mantenimiento, luego de fallas en la app

Cuidado personal

Desconexión mental momentánea: una de las consecuencias de la falta de sueño

Cali

Detective de la Policía de Nueva York viajó a Cali para someterse a una cirugía estética y murió: esto se sabe