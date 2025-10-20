CANAL RCN
Karol G causa revuelo tras aparecer en la portada de Vogue México

La antioqueña compartió detalles sobre su álbum 'Tropicoqueta' y lo que significa para su vida.

Karol g
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:58 p. m.
Una vez más, Karol G sorprende al protagonizar la portada de Vogue México, una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la moda.

Entrevista de Karol G en la revista Vogue México

En la entrevista concedida a la editorial, la artista antioqueña habló sobre su más reciente proyecto musical, “Tropicoqueta”, un álbum con el que buscó explorar y rendir homenaje a distintos ritmos latinoamericanos. Desde la cumbia villera hasta la ranchera, pasando por la bachata, salsa y vallenato, Karol G relató que quiso capturar la esencia cultural de la región a través de la música.

La cantante reconoció que este nuevo trabajo representó un riesgo artístico, pero también una transición profunda en su carrera. Explicó que su objetivo era crear un disco capaz de conectar con diferentes generaciones: “Quería que lo escucharan la abuela, la mamá y la hija”.

“Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia”, afirmó Karol G.

 

¿Qué significa 'Tropicoqueta' para Karol G?

En esta edición de Vogue, la colombiana también rememoró sus inicios musicales en Medellín, acompañada por su padre, Guillermo Giraldo, con quien dio sus primeros pasos en la industria. Desde entonces, ha cosechado importantes reconocimientos, entre ellos, un Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana.

Además, la artista habló sobre la importancia del idioma en su carrera y confesó que, aunque le han preguntado si considera grabar en inglés, el español sigue siendo el corazón de su identidad artística.

"Pero no siento que es algo que necesito hacer para lograr el éxito que quiero en mi carrera. He tenido muchas propuestas de proyectos en inglés con los cuales no me he sentido tan identificada", aseguró en la entrevista.

A lo largo de la entrevista, Carolina expresa que este nuevo álbum representa mucho la personalidad de los colombianos, que son personas trabajadoras, alegres, entusiasmas y mucho más.

