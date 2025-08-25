"Difícil": 'Alerta' reveló detalles inéditos de su visita a 'Epa Colombia' en la cárcel

'Epa Colombia', la reconocida influencer y empresaria de queratinas, continúa cumpliendo su condena de 63 meses y 15 días por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público.

Sin embargo, ya no está en la cárcel El Buen Pastor, sino que fue trasladada a una guarnición militar por cuestiones de seguridad. Según detalló Francisco Bernate, su abogado, Daneidy Barrera llegó a recibir amenazas y, además, el estado de la comida estaba perjudicando su salud.

De esa manera, con la intención de garantizar la protección de su integridad, la justicia colombiana le concedió el trasladado a 'Epa Colombia' y este se hizo efectivo desde el pasado 20 de agosto de 2025.

Cuando 'Epa Colombia' todavía estaba en la cárcel El Buen Pastor, 'Alerta', el comediante que participó en La Casa de los Famosos Colombia 2025, pudo visitarla. Por lo tanto, en los últimos días, él concedió una entrevista y reveló detalles inéditos de cómo encontró a la influencer.

¿Qué fue exactamente lo que dijo 'Alerta'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue como 'Alerta' encontró a 'Epa Colombia' en la cárcel El Buen Pastor

En un diálogo con Lo Sé Todo, 'Alerta' le agradeció a 'Epa Colombia' por permitirle la visita e hizo énfasis en que la influencer se encontraba pasándola mal con la comida, pero que su esperanza no ha decaído.

"El tema de 'Epa' es un poco complicado y le agradezco a ella por la confianza de haberme dado el aval para visitarla. En cuanto a sus condiciones, la vimos un poco quejándose de la comida, pero en un 80 o 90% de su estabilidad allí, está tranquila, la gente la estima y hay una especial atención hacia ella", comenzó diciendo 'Alerta'.

"La solicitud de ella ha sido un poco difícil, se ha vuelto un poco un tema político y no entendemos a veces porque no podría haber más tranquilidad para ella con una prisión domiciliaria dada la condición de que es madre cabeza de familia. Todo es muy difícil, pero hablé con el abogado de ella y es muy querido. Ella mentalmente está bien, anímicamente la vi tranquila y es una bacana", concluyó.

¿Desde cuándo 'Epa Colombia está privada de la libertad?

'Epa Colombia' fue capturada el 27 de enero de 2025, cuando se encontraba en una de sus peluquerías. Los funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron con una orden de arresto y le dejaron claro que era por los daños que hizo en la estación de Transmilenio de Molinos en 2019.

Además, el 29 de enero de 2025 la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 63 meses y 15 días contra 'Epa Colombia' y el 30 de enero fue su ingreso a la cárcel El Buen Pastor.