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La vida familiar de Vargas Lleras: su hija, su nieto y el legado político

Su hija Clemencia, fruto de su matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra, debió salir de Colombia a los seis años rumbo a Madrid.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
09:06 p. m.
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Una de las últimas imágenes conocidas del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lo muestra junto a su hija y su nieto, en un ambiente sereno y familiar.

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Detrás de esa escena íntima se encuentra la historia de un líder de carácter fuerte, heredero de una tradición política que lo vinculó directamente con las dinastías más influyentes de Colombia: nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino-nieto de Alberto Lleras Camargo.

Su vida personal estuvo atravesada por la política y por la constante preocupación por la seguridad de su familia, amenazada en múltiples ocasiones por sus posturas contra las Farc y otros grupos armados.

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Amenazas y atentados contra su familia

La violencia tocó de cerca a los Vargas Lleras. Su hija Clemencia, fruto de su matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra, debió salir de Colombia a los seis años rumbo a Madrid, tras convertirse en víctima de un episodio de terrorismo. Posteriormente, la familia se trasladó a Miami debido a amenazas directas de secuestro.

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El propio Vargas Lleras sobrevivió a varios atentados, uno de los cuales le costó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda. A pesar de ello, continuó activo en la política y al frente de su partido, Cambio Radical.

Salud, accidentes y resiliencia política

La vida del ex vicepresidente también estuvo marcada por problemas de salud y accidentes. Desde 2016 enfrentó un tumor cerebral que lo llevó a someterse a varias cirugías en Houston, Estados Unidos. Antes, en 2002 y 2003, sufrió graves accidentes marítimos en Miami y en la isla San Martín, donde una ola lo golpeó y le causó traumas faciales.

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Su exesposa Luz María Zapata, politóloga y compañera en sus campañas, y su hermano Enrique Vargas Lleras, abogado y dirigente político, fueron pilares fundamentales en su trayectoria. Su hija Clemencia, por su parte, eligió un camino distinto: se convirtió en bailarina profesional de hip hop y estudió administración de empresas, siempre cercana a la vida pública de su padre.

A pesar de las adversidades, Germán Vargas Lleras reapareció en varias ocasiones para seguir liderando su movimiento político, demostrando la resiliencia que caracterizó su vida.

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