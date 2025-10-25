¡Es oficial! Yina Calderón dejó Colombia y desató revuelo en su nuevo destino

Yina Calderón se fue de Colombia y así fue su sorprendente llegada al nuevo país.

¿Por qué Yina Calderón se fue de Colombia?

Recordemos que la ex participante de La casa de los famosos Colombia había anunciado su participación en un nuevo reality que se grabará en República Dominicana.

Tras diversas polémicas —especialmente la más reciente en Stream Fighters—, Yina Calderón ha manifestado su deseo de participar en otro formato de convivencia, dejando claro que busca enfrentarse a “enemigos internacionales”.

Luego de su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, Calderón ganó mayor visibilidad y reconocimiento, lo que le ha abierto nuevas oportunidades y ha despertado el interés de diferentes productores.

¿Cómo fue la llegada de Yina Calderón a República Dominica?

Desde que piso el nuevo destino, Yina Calderón generó polémica debido a sus fuertes declaraciones.

"Hola, ¿cómo han estado? Acabo de llegar a República Dominicana, vengo en búsqueda de enemigas y de enemigos internacionales... No intento caerle bien absolutamente a nadie, me chocan las zorr*s, las perr*s y las quita maridos", comentó la influencer.

Luego de publicar ese video, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos destacaron la actitud de la creadora de contenido, asegurando que está emocionada por ingresar a un nuevo programa de entretenimiento.

Sin embargo, otros la criticaron, calificando su comportamiento como una falta de madurez y profesionalismo.