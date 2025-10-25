CANAL RCN
Tendencias

¡Es oficial! Yina Calderón dejó Colombia y desató revuelo en su nuevo destino

La creadora de contenido llegó a un nuevo país y generó controversia por sus fuertes declaraciones, ¿qué dijo?

Yina Calderón
Foto Canal RCN - Freepik

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón se fue de Colombia y así fue su sorprendente llegada al nuevo país.

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo
RELACIONADO

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

¿Por qué Yina Calderón se fue de Colombia?

Recordemos que la ex participante de La casa de los famosos Colombia había anunciado su participación en un nuevo reality que se grabará en República Dominicana.

Tras diversas polémicas —especialmente la más reciente en Stream Fighters—, Yina Calderón ha manifestado su deseo de participar en otro formato de convivencia, dejando claro que busca enfrentarse a “enemigos internacionales”.

Luego de su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, Calderón ganó mayor visibilidad y reconocimiento, lo que le ha abierto nuevas oportunidades y ha despertado el interés de diferentes productores.

Yina Calderón hizo inusual petición a Epa Colombia para cuando recupere su libertad
RELACIONADO

Yina Calderón hizo inusual petición a Epa Colombia para cuando recupere su libertad

¿Cómo fue la llegada de Yina Calderón a República Dominica?

Desde que piso el nuevo destino, Yina Calderón generó polémica debido a sus fuertes declaraciones.

"Hola, ¿cómo han estado? Acabo de llegar a República Dominicana, vengo en búsqueda de enemigas y de enemigos internacionales... No intento caerle bien absolutamente a nadie, me chocan las zorr*s, las perr*s y las quita maridos", comentó la influencer.

Luego de publicar ese video, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos destacaron la actitud de la creadora de contenido, asegurando que está emocionada por ingresar a un nuevo programa de entretenimiento.

Sin embargo, otros la criticaron, calificando su comportamiento como una falta de madurez y profesionalismo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira en Cali: el emotivo momento cantando “Cali Pachanguero” junto a su hijo

Yina Calderón

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

Vive Claro

Vivir se siente así: el latido cultural de Bogotá tiene nombre propio

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

ABC: Esto es todo lo que debería saber sobre las elecciones del domingo 26 de octubre

Los ciudadanos podrán escoger un precandidato por el Pacto Histórico y sus favoritos a las listas de Cámara y Senado.

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Santa Fe 0-0 Millonarios por Liga Betplay: ¡El león se acerca!

Siga las emociones del duelo definitivo entre ambos elencos bogotanos.

Artistas

Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

Educación

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?