Yina Calderón hizo inusual petición a Epa Colombia para cuando recupere su libertad

Durante su programa de 'Escándolo TV' Yina Calderón compartió mensaje dedicado a su amiga Epa Colombia.

¿Cuál fue el mensaje de Yina Calderón a Epa Colombia?

La creadora de contenido aseguró que, cuando su amiga Epa Colombia salga de la cárcel, la integrará a su equipo de trabajo para qué juntas realicen transmisiones en vivo.

Una vez que mi amiga Epa salga de la cárcel va a hacer parte de Escándalo TV. Yo le mandé a decir con Karol y ella me respondió que sí, pero que le pusiéramos unas pantallas atrás, ustedes saben que ella es bien arrebatada y yo le dije listo, destacó Yina Calderón.

De igual manera, destacó que confía en Dios porque para que salga pronto de la cárcel y poder diferentes planes con ella.

Hay que recordar que Daneidy Barrera Rojas se encuentra en La escuela de carabineros cumpliendo su condena por los daños cometidos por TransMilenio.

Yina Calderón se va del programa 'Escándalo TV'

Hay que mencionar que Yina Calderón se está preparando para su nuevo reality en República Dominicana, donde podrá estar en una nueva competencia. Con este proyecto, deja en evidencia que ella no podrá continuar con su proyecto audiovisual.

Claramente, las personas que quedarían a cargo serían sus hermanas, quienes ha manifestado que sería personas capaces de continuar con el proyecto.

"Las hermanas Calderón la darían, yo siento que voy a hablar con mis hermanas para que transmitan el programa de lunes a jueves, mientras mi ausencia", destacó.

La empresaria aseguró que solo sería un mes por fuera del país. Por el momento, la empresaria seguirá enfrentando críticas y señalamientos tras su evento de Stream Fighters.