Reconocida actriz colombiana entra en pánico al ver escorpión en su pecho: aquí los detalles

La mujer impactó a sus seguidores al comentar detalles de los riesgos a los que se expuso.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:35 p. m.
Las redes sociales se han convertido en una de las plataformas más seleccionadas por cientos de celebridades para hablar, de manera directa, con sus seguidores. Por esto, varias de las novedades más importantes son anunciadas en redes sociales como Instagram y TikTok.

En una reciente ocasión, una importante actriz colombiana tomó sus historias para compartir detalles específicos de una eventualidad que la llevó a vivir un momento de pánico extremo al dormir.

Escorpión cae en el pecho de actriz colombiana

En esta oportunidad se trata de Dana García, la reconocida actriz que ha obtenido una amplia fanaticada al protagonizar un sin fin de producciones nacionales e internacionales con las que ha conquistado el espectáculo.

La desafortunada novedad la dio a conocer, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde explicó el instante en el que se percató de la presencia del animal.

Según su relato, se dispuso a dormir en su habitación por lo que, de manera repentina, el animal cayó encima de su pecho ya que se encontraba caminando en el techo. Al percatarse de la situación, tomó su mano y empujó el animal para dejarlo en el suelo y evitar alguna lesión.

Aunque la situación no generó un incidente mayor, la mujer manifestó su gran impacto ya que llegó a gritar y llorar, de manera eufórica. Así lo dejó ver en un video en donde se observa al animal, luego de ser arrojado al suelo por la actriz.

Síntomas por la picadura de un escorpión

Según Mayo Clinic, las picaduras de estos animales son dolorosas pero no ponen en riesgo la vida de las personas, a excepción de los niños y adultos mayores. Algunos de los síntomas que se pueden presentar tras la picadura de un escorpión son dolor intenso, entumecimiento, hormigueo, hinchazón ligera y sensación de calor.

No obstante, cuando la picadura inyecta veneno genera otros síntomas como dificultad para respirar, espasmos o sacudidas musculares, movimientos inusuales de cabeza, sudoración, habla arrastrada, vómitos, presión arterial, taquicardia e intranquilidad.

