Valentina Taguado desata el llanto de Michelle en MasterChef: ¿qué ocurrió?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de finalizar su recorrido por la importante competencia culinaria. Por esto, todos han manifestado su gran nostalgia al percatarse del fin de la competencia que poco a poco se avecina para culminar con la décima temporada.

No obstante, el juego ha permitido el desarrollo de diferentes espacios en los que los cocineros han tenido la oportunidad de sincerarse y resolver algunas rencillas que se desataron durante el inicio de la competencia.

Valentina hace llorar a Michelle en MasterChef

Durante el inicio del más reciente reto de eliminación también hubo espacio para el sentimentalismo, pues los participantes tuvieron la oportunidad de integrarse a una actividad en la que se sinceraron con sus demás compañeros y expresaron sus más profundos y sinceros sentimientos.

Sin embargo, la reacción de Valentina fue viral ya que la mujer aprovechó la dinámica para expresarle un sentido mensaje a Michelle, con quien tuvo diferentes rencillas durante el inicio de la competencia.

La famosa locutora inició su discurso al manifestar que, desde un principio, la modelo no fue de su agrado ya que llegó a considerar que era complejo trabajar en su compañía. Pese a los disgustos, que también fueron comentados por la exreina de belleza, las lágrimas no tardaron en aparecer ya que ambas mujeres expresaron su asombro por los sentimientos que realmente las invadía a ambas.

“No pensé en lo absoluto que me fueras a decir esto hoy…me hacer llorar de verdad de todo lo que me dices. te agradezco infinitamente la oportunidad de conocerme”, respondió Michelle.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas se tomaron las redes sociales para discutir el asunto, pues, aunque algunos expresaron su emoción por el gesto, otros recalcaron que dicho momento no habría sido “genuino”.

Violeta dedica mensaje a Alejandra

La dinámica también desató el llanto de Alejandra y Violeta, quienes tuvieron el mismo espacio para sincerarse y expresar su admiración mutua. Por esto, ambas cocineras manifestaron su gran emoción al haber coincidido en el reality culinario más importante del mundo.