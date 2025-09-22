"Puedo quedar en silla de ruedas": Esperanza Gómez, con preocupación, habló de su estado de salud

En los últimos días, los seguidores de Esperanza Gómez, la modelo y actriz de cine para adultos, han estado muy pendientes de su estado de salud.

La razón fue que, hace unas semanas, la también empresaria de 45 años compartió en sus redes sociales una foto en la que reveló que había tenido que ser hospitalizada de manera inesperada.

Sin embargo, esa situación no pasó a mayores debido a que al poco tiempo recibió el alta médica y continuó con la recuperación desde su casa.

Pero, en medio de esa coyuntura, Esperanza Gómez le concedió una entrevista a un reconocido programa de un medio nacional y confirmó que ha tenido múltiples inconvenientes con su salud física y mental. ¿Cuáles son?

Esperanza Gómez dijo que puede quedar en silla de ruedas

La estrella colombiana del cine para adultos enfrentó un complejo pleito legal con Meta debido a que sus cuentas fueron eliminadas.

No obstante, en los últimos días, la Corte Constitucional falló a favor de Esperanza Gómez al determinar que se habrían vulnerado sus derechos al trabajo y a la libre expresión.

Aunque, en medio de toda la disputa, Esperanza Gómez, según reveló en el diálogo con el medio nacional, comenzó a padecer problemas emocionales.

"Yo venía con dificultades emocionales debido a tanto problema, estrés, trabajo y persecución de tanta gente que ni siquiera lo conoce a uno. Tengo picos de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia por varios años", dijo Esperanza Gómez.

Además, la modelo detalló que le descubrieron un padecimiento en sus vértebras y que los especialistas le han hecho saber que podría quedar en silla de ruedas.

"En el caso de mi salud, posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años. En ocasiones me quedó paralizada de los hombros para abajo y no me puedo mover", enfatizó Esperanza Gómez.

Y, en ese momento de la entrevista con el medio nacional, reconoció que no ha querido operarse por miedo y porque otros pacientes no le han recomendado el procedimiento.

¿Cuál fue la razón por la que Esperanza Gómez estuvo hospitalizada en los últimos días?

Tras su hospitalización de las últimas semanas, Esperanza Gómez mostró sus avances, pero no reveló cuáles fueron los síntomas ni el diagnóstico por el que tuvo que asistir a la entidad hospitalaria.

Pero, en medio de esa situación, sus seguidores le han escrito múltiples mensajes de apoyo y le han comunicado que puede contar con ellos.