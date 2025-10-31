Esta es la participante que entró al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado sigue destacándose en la cocina más famosa del país y logró convertirse en una de las siete mejores concursantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Así logró Valentina Taguado entrar al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Valentina se convirtió en la primera participante en asegurar su lugar dentro del anhelado Top 7, gracias a su talento, creatividad y carisma. Durante el reto, los concursantes debían preparar una salsa original para vender a un grupo de comensales, quienes serían los encargados de elegir las mejores preparaciones.

Siguiendo una sugerencia del chef Nicolás de Zubiría, Valentina decidió crear una salsa de quesos, la cual conquistó por completo el paladar de los invitados. Su receta fue tan exitosa que logró vender 18 frascos, asegurando así su paso directo al siguiente nivel de la competencia.

Las palabras de Valentina Taguado tras su triunfo en MasterChef Celebrity Colombia

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, la locutora compartió su emoción por este logro y publicó imágenes del momento en que fue anunciada dentro del Top 7.

Su avance ha sido celebrado por sus compañeros y por el público, que ha destacado su evolución y carisma dentro del reality. Sin duda, Valentina Taguado se consolida como una de las favoritas de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

"Oficialmente Top 7, dos retos seguidos ganados, una ventaja increíble, gracias Nicolás de Zubiría, gracias a los compraron mi salsa de quesos, los amo, gracias Juan José (mi novio)", fueron las palabras que la competidora agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones", destacó.