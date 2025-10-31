CANAL RCN
Tendencias

Esta es la participante que entró al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado celebra su ingreso al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia 2025 y compartió emotivas palabras.

MasterChef Celebrity
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado sigue destacándose en la cocina más famosa del país y logró convertirse en una de las siete mejores concursantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

“La sacaría a ella”: Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef Celebrity
RELACIONADO

“La sacaría a ella”: Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef Celebrity

Así logró Valentina Taguado entrar al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Valentina se convirtió en la primera participante en asegurar su lugar dentro del anhelado Top 7, gracias a su talento, creatividad y carisma. Durante el reto, los concursantes debían preparar una salsa original para vender a un grupo de comensales, quienes serían los encargados de elegir las mejores preparaciones.

Siguiendo una sugerencia del chef Nicolás de Zubiría, Valentina decidió crear una salsa de quesos, la cual conquistó por completo el paladar de los invitados. Su receta fue tan exitosa que logró vender 18 frascos, asegurando así su paso directo al siguiente nivel de la competencia.

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos
RELACIONADO

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Las palabras de Valentina Taguado tras su triunfo en MasterChef Celebrity Colombia

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, la locutora compartió su emoción por este logro y publicó imágenes del momento en que fue anunciada dentro del Top 7.

Su avance ha sido celebrado por sus compañeros y por el público, que ha destacado su evolución y carisma dentro del reality. Sin duda, Valentina Taguado se consolida como una de las favoritas de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

"Oficialmente Top 7, dos retos seguidos ganados, una ventaja increíble, gracias Nicolás de Zubiría, gracias a los compraron mi salsa de quesos, los amo, gracias Juan José (mi novio)", fueron las palabras que la competidora agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones", destacó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Los destinos más aterradores del mundo para disfrutar un Halloween de miedo

Artistas

Ryan Castro sorprende al presentarse en el show musical de Vogue Colombia

Tecnología

¡Cuidado! Si ve estos puntos en su celular, alguien podría estar espiándolo

Otras Noticias

Acueducto de Bogotá

Transmilenio tendrá horario extendido por Halloween durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre

El alcalde Carlos Fernando Galán amplió el horario de TransMilenio por Halloween para facilitar la movilidad y la seguridad en Bogotá.

Pensiones

Corte protegió a prepensionada de 59 años a la que no le renovaron el contrato en el trabajo

La Corte Constitucional ordenó reintegrar a una mujer de 59 años tras considerar que se vulneraron sus derechos laborales y pensionales.

Artistas

Destapan la relación entre B-King y Regio Clown con el cerebro su atroz crimen en México

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas