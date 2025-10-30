CANAL RCN
Tendencias

“La sacaría a ella”: Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef Celebrity

Las cocineras vivieron un incómodo momento durante el más reciente reto individual.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
06:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron un nuevo ciclo en la cocina y los chefs no dudaron en explicar que los próximos platos que deben abandonar la competencia ya no deben elegirse por errores, sino por superioridad.

Ante la gran exigencia, las rivalidades entre algunas mujeres han empezado a tomarse la competencia, pues todas van tras el objetivo de convertirse en las ganadoras de la décima temporada del exitoso reality.

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween
RELACIONADO

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef

El más reciente reto individual contó con la participación estelar del chef Christopher Carpentier, quien regresó a la cocina para dar una master class de uno de sus más suculentos y representativos platillos. La idea era que todos debían crear una réplica exacta del platillo que el famoso chileno estaba preparando desde su estación.

Por supuesto, los inconvenientes se presentaron durante el reto ya que no todos los cocineros lograron seguir el paso a paso con el que Carpentier cocinó algunos ingredientes. Este fue el caso de Patty, quien tuvo problemas con las cantidades que sirvió y no logró emplatar todos los ingredientes solicitados.

Pese a las quejas, por parte de algunos participantes, los chefs explicaron que Valentina Taguado había presentado la preparación más rica y completa, pues fue la única que hizo uso de la piel tostada del pollo que el juez implementó.

Por esto, la locutora fue quien se ganó el premio del reto al adquirir una ventaja misteriosa que no fue comunicada a sus demás compañeros.

No obstante, dicho resultado generó algunos comentarios por parte de Violeta, quien había dado por hecho que el triunfo del reto se lo iba a llevar ella. Así mismo, la presentadora le preguntó por la competidora que eliminaría si estuviera dentro de sus facultades.

Para mí la competencia directa es Violeta. Ay, es que dicen que Alejandra es la mejor cocinera y no… yo sacaría a Violeta, explicó Taguado.

“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta
RELACIONADO

“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta

Último eliminado de MasterChef

Por otro lado, los participantes despidieron a Ricardo Vesga, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia tras haber cometido varios errores en su preparación y no presentar una salsa.

Su eliminación generó todo tipo de impacto ya que las lágrimas no se hicieron esperar por parte de los chefs, Claudia Bahamón y demás cocineros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias: autoridades investigan el caso

Redes sociales

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Viral

Melissa Gate sorprendió tras revelar que deberá presentarse ante la Fiscalía

Otras Noticias

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional vs. América de Cali y Envigado vs. Medellín ya tienen fecha de la ida de semifinales de Copa BetPlay 2025

Antioquia

Cayó alias Mano Tigre, señalado por ataque a helicóptero en Amalfi donde murieron 13 policías

Durante el operativo fueron abatidos tres presuntos integrantes del Frente 36 del Estado Mayor Bloques y Frente.

Brasil

Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela

satena

Reconocida aerolínea inauguró la ruta Bogotá–Nuquí para conectar con el pacífico colombiano

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo