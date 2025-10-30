“La sacaría a ella”: Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron un nuevo ciclo en la cocina y los chefs no dudaron en explicar que los próximos platos que deben abandonar la competencia ya no deben elegirse por errores, sino por superioridad.

Ante la gran exigencia, las rivalidades entre algunas mujeres han empezado a tomarse la competencia, pues todas van tras el objetivo de convertirse en las ganadoras de la décima temporada del exitoso reality.

Valentina y Violeta se enfrentan en MasterChef

El más reciente reto individual contó con la participación estelar del chef Christopher Carpentier, quien regresó a la cocina para dar una master class de uno de sus más suculentos y representativos platillos. La idea era que todos debían crear una réplica exacta del platillo que el famoso chileno estaba preparando desde su estación.

Por supuesto, los inconvenientes se presentaron durante el reto ya que no todos los cocineros lograron seguir el paso a paso con el que Carpentier cocinó algunos ingredientes. Este fue el caso de Patty, quien tuvo problemas con las cantidades que sirvió y no logró emplatar todos los ingredientes solicitados.

Pese a las quejas, por parte de algunos participantes, los chefs explicaron que Valentina Taguado había presentado la preparación más rica y completa, pues fue la única que hizo uso de la piel tostada del pollo que el juez implementó.

Por esto, la locutora fue quien se ganó el premio del reto al adquirir una ventaja misteriosa que no fue comunicada a sus demás compañeros.

No obstante, dicho resultado generó algunos comentarios por parte de Violeta, quien había dado por hecho que el triunfo del reto se lo iba a llevar ella. Así mismo, la presentadora le preguntó por la competidora que eliminaría si estuviera dentro de sus facultades.

Para mí la competencia directa es Violeta. Ay, es que dicen que Alejandra es la mejor cocinera y no… yo sacaría a Violeta, explicó Taguado.

Último eliminado de MasterChef

Por otro lado, los participantes despidieron a Ricardo Vesga, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia tras haber cometido varios errores en su preparación y no presentar una salsa.

Su eliminación generó todo tipo de impacto ya que las lágrimas no se hicieron esperar por parte de los chefs, Claudia Bahamón y demás cocineros.