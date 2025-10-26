CANAL RCN
Esta plataforma de streaming dice adiós: Magis TV se despide de los dispositivos

Desde octubre de 2025, varios fabricantes de televisores inteligentes comenzaron a bloquear el funcionamiento de Magis TV.

Magis TV dice adiós
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
05:53 p. m.
Recientemente, Magis TV anunció que dejará de funcionar en todos los dispositivos, una noticia que ha generado sorpresa entre los usuarios que solían ver allí sus series y películas, pese a las controversias sobre la legalidad del servicio.

Magis TV anuncia su despedida como plataforma de streaming

Aunque para muchos resultaba una opción práctica y accesible, la plataforma siempre estuvo rodeada de problemas legales y de ciberseguridad. Su salida deja ahora a varios usuarios buscando alternativas legales para disfrutar de contenido en línea.

Desde octubre de 2025, varios fabricantes de televisores inteligentes comenzaron a bloquear el funcionamiento de Magis TV al detectar que su función no contaba con licencias oficiales de transmisión. De hecho, se quiere proteger a las marcas como también a los usuarios frente al uso de programas no autorizado.

El cierre de esta plataforma se refleja como un punto de giro en el consumo de streaming, pues más allá de ser gratuito, es importante que la plataforma cuenta con apoyo de seguridad y legalidad para disfrutar del entretenimiento.

Otras opciones de streaming gratuitas y legales

Una de las alternativas más destacadas es Pluto TV, que ofrece una amplia variedad de contenidos: desde cine clásico, comedia, acción y documentales, hasta realities, música y programación infantil.

En cuanto a deportes, esta aplicación cuenta con canales dedicados al fútbol internacional, las artes marciales mixtas (MMA) y los deportes extremos. Si bien no transmite en vivo torneos como la Champions League o la Copa Libertadores, sí ofrece espacios de análisis y cobertura deportiva.

Pluto TV es gratuita y de acceso inmediato. Está disponible en Google Play para Android, App Store para iOS, así como en Smart TVs, Roku, Fire TV, Apple TV y consolas como PlayStation y Xbox.

