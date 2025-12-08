¿Estará Lokillo? Anunciaron los participantes de FMS Colombia con grandes sorpresas

El fenómeno del freestyle sigue generando emociones en Colombia y en todos los países hispanoblantes. Ante esto, desde Urban Rooster, empresa organizadora de las ligas de la FMS, dieron a conocer un interesante listado de los raperos que competirán en la liga nacional en la nueva temporada.

Desde la organización no tuvieron en cuenta a los batalladores que participaron en la edición anterior ni su lugar en la tabla de posiciones: terminaron algunos contratos y decidieron hacer unas invitaciones para nuevos participantes.

Los 10 raperos de la FMS Colombia

Valles-T: el ícono de esta disciplina en Colombia. Fue campeón en las dos primeras ediciones y regresa a su país tras pasar una temporada en México.

Chang: el venezolano que es el actual campeón, luego de ganar la final en la temporada anterior. Se quedará en el país un año más.

Gazir: la principal sorpresa. El joven freestyler español, quien es campeón mundial y multicampeón en su país, llega a reforzar el campeonato.

Larrix: otra de las caras nuevas en Colombia. El argentino ya sabe cómo es salir campeón en la liga de Argentina y también a nivel mundial.

Filósofo: una de las caras constantes del freestyle en Colombia. El barranquillero se queda en Colombia tras un paso reciente por la liga peruana.

Skill: otro de los campeones internacionales. Skill llega luego de ser bicampeón en la liga de Perú.

Puppy: talento caleño de la nueva generación. Seguirá luchando por consolidarse en el freestyle colombiano.

Fat N: el más joven del listado, quien supo ser campeón de la Red Bull Batalla Internacional 2023 en Bogotá estará una nueva temporada en Colombia.

Pandora: la cuota femenina ante la ausencia de Marithea. La rapera caleña lleva varios años luchando en la escena del freestyle colombiano.

Lil White: finalmente, el último lugar es para un joven batallador que recientemente ha venido apareciendo en grandes eventos. Se ganó su lugar en un torneo de ascenso.

¿Lokillo estará en la nueva temporada de FMS?

El comediante colombiano Lokillo Flórez es una de las caras más virales del freestyle desde su irrupción hace algunos años. Sin embargo, en esta oportunidad no hará parte de la liga nacional, aunque se desconoce si estará participando en la de otro país.

Sin embargo, debido a sus buenos números a nivel de reproducciones, estará presente en la Superliga de FMS, donde invitan a los mejores del mundo. Será la representación colombiana luego de que Valles-T dijera presente el año pasado.