“Estaba muy esperanzado”: el sentido mensaje de Maluma hacia Miguel Uribe Turbay

Colombia se encuentra conmocionada tras la confirmación del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras dos meses y cuatro días después del atentado del que fue víctima.

La situación ha generado un importante sentir, nacional e internacionalmente, por lo que miles de usuarios se han tomado sus redes sociales para manifestarse sobre los acontecimientos.

Maluma se pronuncia sobre Miguel Uribe

El lamentable desenlace se ha convertido en uno de los temas principales en internet por lo que miles de usuarios han expresado su profundo dolor ante la ola de violencia que no ha cesado en el país. De esta manera, algunas celebridades y personajes públicos también han hecho uso de su influencia para hacer contundentes llamados a la sociedad colombiana y reflexionar sobre el más reciente acontecimiento.

Este fue el caso de Maluma, quien se tomó un espacio en las historias de su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje de solidaridad a los familiares y dolientes del precandidato presidencial, quien perdió la vida el 11 de agosto.

“No es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe… un saludo a su familia. Como todos, yo estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, solidaridad y compasión, entonces no sé qué lo sea. Un saludo y un abrazo muy fuerte para su familia y, desde aquí, los acompaño en su dolor”, manifestó el artista.

Así mismo, el cantante hizo énfasis en el especial llamado para todos los colombianos de no perder la esperanza para poder encontrar la paz.

J Balvin lamenta la muerte de Miguel Uribe

Por su parte, J Balvin también se sumó a la ola de mensajes de condolencias sobre el lamentable hecho para el país. También, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, el antioqueño expresó su solidaridad con los afectados.

“Triste por la muerte de Miguel Uribe porque teníamos la fe de que saliera adelante, pero las cosas de la vida… no sabemos cómo funcionan. Le mando un abrazo muy grande a su familia y oraciones. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero se veía que era una gran persona, con una visión muy clara y duele mucho que pase esto en el país”, expresó.

Finalmente, recalcó la importancia de que Colombia se una para luchar en contra de aquellos que quieren perturbar la paz y generar más violencia.