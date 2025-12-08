Reconocido cantante fue arrestado en las últimas horas: este es el delito del que se le acusa

Uno de los exponentes más conocidos de la música urbana, fue arrestado en la madrugada de este 12 de agosto de 2025, en Miami, Estados Unidos.

Se trata del puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, más conocido en la industria musical como Jhay Cortez por hacer parte de éxitos como 'Dákiti', 'Cómo se siente', 'No me conoce', '512' y 'Tarot'.

Según informaron los medios estadounidenses, el cantante iba conduciendo un carro Corvette, pero las autoridades lo detuvieron al percatarse de que se detuvo por un momento y que luego siguió circulando a una velocidad muy baja.

Esta es la razón por la que Jhay Cortez fue arrestado en Miami, Estados Unidos

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, apenas las autoridades interceptaron el vehículo de Jhay Cortez, se dieron cuenta de que había un olor muy fuerte a cannabis.

Teniendo en cuenta ese indicio, procedieron a inspeccionar el vehículo y, al parecer, encontraron dos bolsas en las que había esa sustancia ilícita. Según lo que se ha precisado, cada una tenía 7 kilogramos.

Además, también se ha conocido que en los bolsillos del artista se encontraron unas bolsas transparentes pequeñas que, presuntamente, tenían cocaína.

De esa manera, Jhay Cortez fue detenido por la presunta tenencia de sustancias ilícitas y, además, por no presentar su licencia de conducción en el momento en el que lo interceptaron.

Tras ese problema y basándose en lo que estipula la ley estadounidense, 'Jhayco' tendría que pagar aproximadamente 3.000 dólares de fianza para poder recuperar su libertad en Miami.

¿Jhay Cortez ha emitido algún pronunciamiento tras ser arrestado en Miami, Estados Unidos?

Hasta el momento, a pesar de que la situación salió a la luz, ni Jhay Cortez ni algún integrante de su equipo de trabajo ha hablado acerca de este problema con la justicia estadounidense.

Es así como su última publicación en Instagram sigue siendo la del 13 de enero de 2025, en la que les agradeció a sus fanáticos de Puerto Rico por los dos conciertos 'sold outs' que disfrutaron a la par.