Estas son las nuevas profesiones creadas por la IA que marcarán el futuro

Muchas personas temen ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pues consideran que, de alguna manera, esta tecnología podría sustituir sus profesiones.

RELACIONADO Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

¿Cuáles son las profesiones creadas por IA y que se deberían estudiar?

Luego de preguntarle a la inteligencia artificial sobre cuáles son las nuevas profesiones en un futuro, la herramienta ofreció una lista de áreas con alto potencial de crecimiento y demanda laboral para los próximos años. Estas son:

Tecnología e Inteligencia Artificial

Esta área es una de las más prometedoras y con mayor proyección global. La tecnología está transformando todos los sectores, y se necesitan profesionales capaces de adaptarse a los cambios digitales. Dentro de esta categoría se destacan varias ramas:

Ingeniería en Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos, enfocada en crear sistemas que aprendan y tomen decisiones.

Ciberseguridad, que protege los sistemas de información ante ataques y vulnerabilidades.

Estas profesiones no solo ofrecen excelentes oportunidades laborales, sino también la posibilidad de liderar la innovación tecnológica del futuro.

Carreras asociadas a la Economía, Finanzas y Negocios Digitales

El mundo financiero está evolucionando hacia modelos digitales e inteligentes. Por eso, se valora cada vez más la combinación entre economía, análisis de datos y sostenibilidad. Algunas de las profesiones con más proyección son:

Economía y Finanzas con enfoque en Data Analytics, que permite analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas.

Administración Digital, centrada en la gestión de empresas en entornos globales y virtuales.

Además, las nuevas tendencias económicas también se relacionan con la transición energética y la sostenibilidad, que hoy son prioridades globales tanto para los gobiernos como para el sector privado.

Profesiones Híbridas Emergentes

En los últimos años, han surgido nuevas carreras que combinan conocimientos tecnológicos, científicos y éticos. Estas profesiones permiten adaptarse a un mundo donde la automatización y la inteligencia artificial son parte de la vida cotidiana. Entre ellas se destacan:

Ingeniería en Robótica y Automatización, encargada de diseñar y mejorar sistemas que optimicen procesos en industrias y hogares.

Especialista en Ética y Regulación de la Inteligencia Artificial, una profesión enfocada en crear normas y políticas que garanticen un uso responsable de la tecnología.

Gestor de Innovación y Transformación Digital, que lidera el cambio dentro de empresas hacia modelos más modernos y sostenibles.

Estas profesiones representan el futuro del trabajo, donde la creatividad humana y la tecnología se unen para dar forma a una nueva era laboral.