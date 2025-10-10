CANAL RCN
Tendencias

Estas son las nuevas profesiones creadas por la IA que marcarán el futuro

La herramienta ofreció un listado sobre cuáles son las profesiones que se debería ejercer y por qué son esenciales en el futuro.

Profesiones de la IA
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
12:42 p. m.
Muchas personas temen ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pues consideran que, de alguna manera, esta tecnología podría sustituir sus profesiones.

¿Cuáles son las profesiones creadas por IA y que se deberían estudiar?

Luego de preguntarle a la inteligencia artificial sobre cuáles son las nuevas profesiones en un futuro, la herramienta ofreció una lista de áreas con alto potencial de crecimiento y demanda laboral para los próximos años. Estas son:

  • Tecnología e Inteligencia Artificial

Esta área es una de las más prometedoras y con mayor proyección global. La tecnología está transformando todos los sectores, y se necesitan profesionales capaces de adaptarse a los cambios digitales. Dentro de esta categoría se destacan varias ramas:

  • Ingeniería en Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos, enfocada en crear sistemas que aprendan y tomen decisiones.
  • Ciberseguridad, que protege los sistemas de información ante ataques y vulnerabilidades.

Estas profesiones no solo ofrecen excelentes oportunidades laborales, sino también la posibilidad de liderar la innovación tecnológica del futuro.

  • Carreras asociadas a la Economía, Finanzas y Negocios Digitales

El mundo financiero está evolucionando hacia modelos digitales e inteligentes. Por eso, se valora cada vez más la combinación entre economía, análisis de datos y sostenibilidad. Algunas de las profesiones con más proyección son:

  • Economía y Finanzas con enfoque en Data Analytics, que permite analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas.
  • Administración Digital, centrada en la gestión de empresas en entornos globales y virtuales.
  • Además, las nuevas tendencias económicas también se relacionan con la transición energética y la sostenibilidad, que hoy son prioridades globales tanto para los gobiernos como para el sector privado.
  • Profesiones Híbridas Emergentes

En los últimos años, han surgido nuevas carreras que combinan conocimientos tecnológicos, científicos y éticos. Estas profesiones permiten adaptarse a un mundo donde la automatización y la inteligencia artificial son parte de la vida cotidiana. Entre ellas se destacan:

  • Ingeniería en Robótica y Automatización, encargada de diseñar y mejorar sistemas que optimicen procesos en industrias y hogares.
  • Especialista en Ética y Regulación de la Inteligencia Artificial, una profesión enfocada en crear normas y políticas que garanticen un uso responsable de la tecnología.
  • Gestor de Innovación y Transformación Digital, que lidera el cambio dentro de empresas hacia modelos más modernos y sostenibles.

Estas profesiones representan el futuro del trabajo, donde la creatividad humana y la tecnología se unen para dar forma a una nueva era laboral.

