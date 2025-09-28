Este es el edificio en el que fue instalado el primer ascensor del país: aún se mantiene en pie

El ascensor es uno de los grandes inventos del siglo XIX. Mientras que una persona promedio sube las escaleras a una velocidad de 0.1 m/s, los ascensores en edificios convencionales van de 1 m/s a 7 m/s, y los ascensores de alta velocidad suelen alcanzar los 50 km/h.

El primer ascensor, diseñado para el transporte de pasajeros, fue instalado en 1857 por Elisha Otis en un almacén de Nueva York, pero a Colombia, no llegaría este sistema de transporte vertical sino hasta la década de los 20, del siglo XX.

De acuerdo con la compañía, que utiliza su apellido como nombre de marca, el primer ascensor de Colombia fue instalado en Barranquilla el 19 de mayo de 1929, en Barranquilla.

¿Versiones encontrados?

En un video publicado en plataformas, el bloguero bogotano conocido en redes como Juan Fabricante de Historias, señaló que “el edificio Pedro A. López fue el primero en tener un ascensor en Colombia” y, detrás del proyecto “estuvo Pedro Aquilino López. Un bogotano con escasos recursos, que logró “convertirse en uno de los mayores exportadores de café a finales del siglo XIX”.

De acuerdo con el fabricante de historias, se cuenta que “después de un viaje a los Estados Unidos, Pedro Aquilino regresó a Colombia siendo multimillonario y decidió invertir su fortuna en crear el edifico de sus sueños” sede de otra de sus ideas de negocio: el Banco López.

“Para levantar este hermoso edificio contrató al arquitecto norteamericano Robert Farrington, que había levantado el Gimnasio Moderno. Y su propósito era imitar los edificios norteamericanos en Bogotá”.

Motivo por el que habría mandado a traer “las columnas de Italia, las puertas de los EE. UU y el primer ascensor” para completar un proyecto que lo habría dejado en bancarrota.

Edificio Pedro A. López aún se mantiene en pie:

De acuerdo con la enciclopedia del Banco de la República, luego de fundar la asociación Pedro A. López & Cía. Junto a sus hijos, ser miembro del concejo de Bogotá y senador, Pedro Aquilino trabajó en la construcción de su edificio, ubicado en la Av. Jiménez # 7A-17, entre 1919 y 1924.

Al presentar el proyecto, la mayoría de construcciones en la ciudad eran de una o, máximo, dos plantas, pero la suya tenía previsto llegar hasta el piso número seis. De ahí la necesidad de instalar un ascensor para los clientes y trabajadores del banco en el que hoy funciona el Ministerio de Agricultura.