¿Qué hay detrás de la casa en el aire vista en el Parque de Lourdes en Bogotá? Esta es la historia

Esta casa está a 10 metros de altura y ha generado intriga entre las personas que transitan por los alrededores.

La casa en el aire que genera intriga.
La casa en el aire que genera intriga. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
06:52 p. m.
Hasta el 9 de noviembre se desarrollará la Bienal Internacional de Arte y Ciudad. Entre las obras artísticas, hay una que ha hecho eco: una casa en el aire. ¿Quién es la mente detrás?

Inició el Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025
El argentino Leandro Erlich replicó una casa que tiene las mismas características de las que se encuentran en Chapinero. Es decir, conserva una estética que se asemeja fácilmente a Bogotá. Lo particular es que está en los aires y hasta tiene las raíces, pareciendo ser una planta sacada de la tierra.

La casa guarda una estética bogotana

Esta casa está ubicada en la carrera 13 con calle 63, Parque de Lourdes; y tiene el nombre Arrancada de raíz. Está a 10 metros de altura y podrá ser vista hasta el día en el que acabe la feria.

Erlich habló con La FM sobre lo que hubo detrás de esta ingeniosa obra. “Tiene esa capacidad o interés de buscar la interpretación por parte de la gente. Es una propuesta que está llena de carga simbólica fuerte. Remite a muchas cosas, pero sobre todo es una escena de la que es difícil no sorprenderse y rompe con lo que es el paisaje. Por un instante hay un paréntesis de ficción y la gente hace sus propias interpretaciones”.

¿Qué representa la casa?

“Mis obras siempre están ligadas a la arquitectura para construir una nueva narrativa que escapa a lo funcional, pero que tiene que ver con los sueños y aspiraciones. En este caso la felicidad de lo que representa la casa propia”, contó el artista.

Bogotá se transforma en un museo a cielo abierto: así se vivirá la primera Bienal de Arte y Ciudad
Después de la Bienal, Erlich indicó que la casa podría ser llevada a otro sitio o ser desarmada. Sin embargo, aún no lo sabe; aunque le gustaría exhibirla en otros sitios famosos de las ciudades.

“En esta instalación, el espectador se enfrenta a una paradoja: la casa está suspendida en el aire, arrancada de raíz, sostenida indefinidamente por una grúa. No solo eso: la vivienda conserva la arquitectura de barrios tradicionales que han ido desapareciendo para dar paso a edificios de apartamentos”, así resume la Alcaldía de Bogotá el impacto artístico de la obra.

