¿Cuál sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

Los cocineros de MasterChef Celebrity se encuentran a punto de finalizar un ciclo más en la competencia por lo que los nervios han invadido a la cocina más famosa del país. Ante un inesperado desempeño, por parte de algunas celebridades, los chefs han manifestado su especial interés por no cometer los mismos errores que ya se han presentado en retos pasados.

Próximo eliminado de MasterChef Celebrity según la IA

Los cocineros tuvieron que enfrentarse a un complejo reto de salvación para tratar de evitar a toda costa la eliminación. Sin embargo, no todos los resultados fueron los esperados ya que varios cocineros cometieron errores sustanciales que no les permitieron salir de riesgo.

De esta manera, los participantes que se tendrán que enfrentar al nuevo reto de eliminación son: Luis Fernando Hoyos, Michelle, Patty, Raúl, Caterin, Yepes y Valeria.

Siguiendo el desempeño de las siete celebridades, la Inteligencia Artificial hizo un análisis basándose en la información de los capítulos pasados por lo que emitió su propia predicción de la celebridad que se convertiría en el nuevo eliminado de la competencia. Por esto, según Chat GPT, el eliminado de la noche podría ser Valeria Aguilar, quien tuvo un terrible error, en el reto más reciente, al dejar un fragmento de cuerda en su sándwich.

Cabe aclarar que dichas predicciones se basan exclusivamente en contenidos que se han compartido del reality, de modo que, son presunciones y no datos reales que alteren el desarrollo del producto televisivo.

Discordia en MasterChef Celebrity Colombia

Por otro lado, el más reciente reto de salvación generó todo tipo de discordias y comentarios entre los cocineros ya que las novedosas dinámicas que se implementaron para este fueron determinantes para su desarrollo.

El desafío inició con la sorpresa de que los demás cocineros, que no estaban en riesgo de ser eliminados, tuvieron que votar para mandar a uno de los cocineros en riesgo al reto de eliminación. De esta manera, todos decidieron que Michelle debía pasar directo al reto.

Así mismo, Pichingo tuvo que decidir, de manera individual, al enviar a otra celebridad al reto de eliminación, de modo que, manifestó que Raúl podría defenderse mejor que otro de los cocineros en riesgo.