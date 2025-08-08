Maluma es nuevamente víctima de un robo en pleno show en México: ¿qué ocurrió?

Maluma ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al iniciar su gira por México, país que mantuvo su espera por ver llegar el show del “pretty boy”. No obstante, su más reciente presentación se llevó la atención de millones de internautas, quienes han mencionado que se habría repetido un incidente con el cantante.

Maluma en su concierto en México 2025

El intérprete de ‘Procura’ ha manifestado su gran emoción por estar en México al iniciar su pequeña gira de tres conciertos en el país. De esta manera, sus más fieles fanáticos han manifestado su gran emoción por contar con la presencia del artista y demás invitados sorpresa que tuvo el primer show del antioqueño.

No obstante, un hecho ocurrido, en medio de su presentación, ya es viral en redes sociales ya que mientras el artista se encontraba realizando la caminata para salir del escenario, en medio de sus fanáticos, una persona del público le arrebató rápidamente la gorra que llevaba puesta en su cabeza.

Ante el hecho, los guardas de seguridad de Juan Luis Londoño no lograron reaccionar a tiempo por lo que el cantante dejó ver su reacción de asombro ante el rápido incidente que le ha dado la vuelta al internet. No obstante, segundos después del hecho, otro de los fanáticos le ofreció su gorra al percatarse del hecho, de modo que, el artista la tomó rápidamente para ponerla nuevamente en su cabeza.

El hecho hizo recordar un pasado robo en el que el cantante fue despojado de uno de los aretes que portaba, mientras se encontraba en el parque Simón Bolívar en Bogotá.

Maluma y Pipe Bueno se presentan en México

Por otro lado, el cantante paisa logró hacer historia en el primero de sus tres conciertos ya que reunió a miles de mexicanos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Para sorpresa de los asistentes, el intérprete de ‘Según quién’ invitó a su colega Pipe Bueno, quien actualmente vive en dicho país.

Su llegada al escenario causó gran conmoción, pues el cantante de música popular ya ha tenido la oportunidad de acompañar a Maluma en varias de las presentaciones de su gira ‘+ Pretty + Dirty’. Como era de esperarse, ambos cantantes se dispusieron a interpretar sus colaboraciones, no sin antes cantar la canción ‘El rey’ en honor a Vicente Fernández.