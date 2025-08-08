CANAL RCN
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan en la secuela ‘Otro viernes de locos’

La película que marcó generaciones vuelve recargada para seguir contando la historia de Anna Coleman y la doctora Tess.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
02:53 p. m.
Los fanáticos de la película ‘Un viernes de locos’ se encuentran eufóricos tras el estreno oficial de su secuela que traerá nuevamente la historia de una adolescente y su madre psicóloga, quienes, de manera repentina, cambian de cuerpo a raíz de un misterioso hechizo chino.

De esta manera, los internautas han celebrado el regreso de sus dos protagonistas que se tendrán que enfrentar a un nuevo suceso inexplicable mientras poseen otras facetas.

‘Otro viernes de locos’ llega a las pantallas grandes

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis darán vida nuevamente a sus personajes Anna y Tess Coleman para contar una segunda parte de la famosa historia que tuvo estreno en el año 2003. Siendo una de las películas más taquilleras de la época, las actrices han manifestado su gran emoción por volver a trabajar juntas y encontrarse para dar nuevamente vida a una de las tramas más famosas y populares en la historia de Disney.

Esta secuela contará la vida actual de Anna, quien ahora es adulta y posee grandes responsabilidades como profesional y madre. Por su parte, Tess tendrá que enfrentarse a su nueva faceta como abuela mientras se siguen conociendo detalles de su exitosa carrera como psicóloga que la llevó a publicar un famoso libro en 2003.

¿En dónde ver ‘Otro viernes de locos’ en Colombia?

La esperada película ya se encuentra disponible en las principales salas de cine como Cine Colombia, Cinépolis y Procinal. La disponibilidad de las entradas se encuentran en las respectivas páginas oficiales por lo que el estreno cuenta con la opción de comprar los boletos, de manera virtual, o en las taquillas físicas.

Datos curiosos sobre ‘Otro viernes de locos’

En la reciente gira para medios internacionales, Lindsay y Jamie han revelado detalles inéditos detrás de la grabación de la famosa producción. Según su relato, fue un gran reto volver a dar vida a sus personajes, pues parte de su esencia corresponde a las fuertes personalidades que las enfrentaban constantemente en el primer filme.

Así mismo, resaltaron la oportunidad de volver a contar con parte del elenco original, pues dicho factor evocaría nostalgia en los fanáticos que crecieron viendo la primera parte de la historia.

