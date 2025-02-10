La razón por la que Elon Musk canceló Netflix: polémica mundial por serie infantil
Elon Musk canceló su suscripción a Netflix y generó un escándalo mundial. El magnate explicó la polémica razón detrás de su decisión y desató un intenso debate en redes.
Noticias RCN
07:43 p. m.
Elon Musk volvió a estar en el ojo del huracán tras anunciar que canceló su suscripción a Netflix. El magnate, dueño de empresas como Tesla, SpaceX y de la red social X, generó una ola de reacciones después de señalar que el contenido de la serie infantil Dead End: Paranormal Park fue el detonante de su decisión.
La polémica gira en torno a uno de los protagonistas de la producción, Barney Guttman, un personaje trans, lo que desató el rechazo del empresario, que se sumó a una campaña en redes sociales contra la plataforma de streaming.
Musk y su llamado a cancelar Netflix
La controversia inició cuando Musk reposteó un mensaje en X que decía: “Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y creas contenido pro-trans para mis hijos, nunca recibirás un centavo de mi dinero”.
El empresario respondió con un escueto “igual”, confirmando que también había dado de baja su cuenta. Posteriormente, difundió un fragmento de la serie y añadió: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”.
Incluso compartió una imagen de un caballo de Troya con la frase “Agenda woke transgénero” entrando a una puerta con el letrero “Tus hijos”, en clara alusión a su postura frente al contenido de la compañía.
Reacciones y desmentidos
El escándalo escaló rápidamente a nivel global. Mientras unos usuarios respaldaron su decisión, otros lo acusaron de promover discursos discriminatorios. Steele, animador de la serie, respondió en la red BlueSky: “¡Todo son mentiras y calumnias! Netflix no está haciendo promoción de la serie en este momento”.
Aseguró además que, tras la controversia, ha recibido correos con mensajes homofóbicos y antisemitas: “La cosa se está poniendo un poco inquietante”, señaló.