CANAL RCN
Tendencias

Westcol se convierte en el primer streamer nominado en los premios Latin Grammy 2025

El famoso empresario se convirtió en el primer streamer en ser nominado dentro de una de las categorías de los importantes premios.

Foto: AFP y IG @westcol
Foto: AFP y IG @westcol

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
04:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria musical se encuentra conmocionada ante el más reciente anuncio de los nominados a la nueva edición de los premios Latin Grammy 2025. Con estos se busca premiar el talento musical de los exponentes más famosos en Latinoamérica.

Por esto, los colombianos han brillado ya que el talento nacional se encuentra dentro de un gran número de nominaciones entre las cuales se destaca la presencia del empresario Westcol.

Latin Grammy 2025: Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados más destacados
RELACIONADO

Latin Grammy 2025: Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados más destacados

Westcol recibe nominación en los Latin Grammy 2025

Ya se conocen los listados y las categorías oficiales que la nueva edición de los famosos premios tendrán en cuenta. De esta manera, en la categoría de mejor interpretación urbana y fusión urbana se exalta la canción ‘La Plena’, interpretada por el cantante Beéle, producida por W Sound y Ovy On The Drums.

W Sound es el proyecto musical colaborativo de Westcol junto con el productor Ovy On The Drums. Su creación se dio a mediados del año 2023 y se centra en la producción de música urbana con una gran variedad de colaboraciones, por parte de artistas rotativos, con los que se busca crear experiencias musicales innovadoras que, posteriormente, son lanzadas en plataformas como YouTube y Spotify.

La canción ha marcado hitos históricos ya que, según Billboard, se posicionó en la cima de los rankings internacionales en su primera semana de lanzamiento. Así mismo, ya suma más de 214 millones de reproducciones en Spotify por lo que esta popularidad la ha convertido en un éxito global dentro de la música urbana y el novedoso género denominado como “afrobeat” que se ha popularizado más en los años más recientes.

¿En dónde ver el último concierto de la residencia de Bad Bunny en vivo?
RELACIONADO

¿En dónde ver el último concierto de la residencia de Bad Bunny en vivo?

Colombianos nominados en los Latin Grammy 2025

Los artistas colombianos han destacado en la más reciente lista de nominados que los premios dieron a conocer en las últimas horas. Por esto, dentro del famoso listado se destacan algunos nombres como el de Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Beéle, Fariana, Mike Bahía, Fonseca y Morat.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Celulares

¿Por qué las personas utilizan el celular en silencio al dormir? Esto dicen los expertos

Viral

Karina García reaccionó a su fotografía junto a Melissa Gate hecha con IA: ¿se enojó?

Cine

Cine desde $6.000: así será la Fiesta del Cine en más de 100 salas de Colombia

Otras Noticias

Finanzas personales

Cuota de alimentos en Colombia: ¿Padres pueden demandar a sus hijos?

No solo es para hijos: ¿Cómo funciona la cuota de alimentos en Colombia a favor de los padres?

Procuraduría General de la Nación

Exalcaldesa enfrenta cargos por presuntas irregularidades en el cobro de una estampilla

De acuerdo con el ente de control, Navarro habría participado en la aprobación, sanción y publicación de un acuerdo municipal que autorizaba el cobro de dicho tributo tiempo antes del establecido.

Dayro Moreno

Cumpleaños de Dayro Moreno se salió de control: Tito el Bambino le cantó su canción

Venezuela

Venezuela inicia ejercicios militares en La Orchila tras despliegue de buques de EE. UU. en el Caribe

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos