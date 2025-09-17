Westcol se convierte en el primer streamer nominado en los premios Latin Grammy 2025

La industria musical se encuentra conmocionada ante el más reciente anuncio de los nominados a la nueva edición de los premios Latin Grammy 2025. Con estos se busca premiar el talento musical de los exponentes más famosos en Latinoamérica.

Por esto, los colombianos han brillado ya que el talento nacional se encuentra dentro de un gran número de nominaciones entre las cuales se destaca la presencia del empresario Westcol.

Westcol recibe nominación en los Latin Grammy 2025

Ya se conocen los listados y las categorías oficiales que la nueva edición de los famosos premios tendrán en cuenta. De esta manera, en la categoría de mejor interpretación urbana y fusión urbana se exalta la canción ‘La Plena’, interpretada por el cantante Beéle, producida por W Sound y Ovy On The Drums.

W Sound es el proyecto musical colaborativo de Westcol junto con el productor Ovy On The Drums. Su creación se dio a mediados del año 2023 y se centra en la producción de música urbana con una gran variedad de colaboraciones, por parte de artistas rotativos, con los que se busca crear experiencias musicales innovadoras que, posteriormente, son lanzadas en plataformas como YouTube y Spotify.

La canción ha marcado hitos históricos ya que, según Billboard, se posicionó en la cima de los rankings internacionales en su primera semana de lanzamiento. Así mismo, ya suma más de 214 millones de reproducciones en Spotify por lo que esta popularidad la ha convertido en un éxito global dentro de la música urbana y el novedoso género denominado como “afrobeat” que se ha popularizado más en los años más recientes.

Colombianos nominados en los Latin Grammy 2025

Los artistas colombianos han destacado en la más reciente lista de nominados que los premios dieron a conocer en las últimas horas. Por esto, dentro del famoso listado se destacan algunos nombres como el de Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Beéle, Fariana, Mike Bahía, Fonseca y Morat.