Perfumería de nicho en Colombia: La marca que proyecta US$5 millones en 2026

Su apuesta reúne a algunos de los maestros perfumistas más prestigiosos del mundo para crear fragancias artísticas, exclusivas y concebidas para competir con las grandes casas europeas. Con una proyección de ventas superiores a los US$5 millones en 2026, VOET busca posicionar a Colombia como un referente regional en este mercado premium, que crece aceleradamente en América Latina y podría superar los US$3.200 millones para 2030.

La perfumería de nicho despega en Colombia con una apuesta de lujo

La perfumería de nicho, conocida por su exclusividad, elaboración artesanal y identidades olfativas únicas, empieza a ganar terreno en Colombia. Aunque este segmento ha sido históricamente dominado por Europa, la llegada de VOET marca un punto de inflexión en el mercado local. Su fundador, Esteban Velásquez, busca construir desde el país una propuesta artística capaz de competir con marcas icónicas que hoy lideran la industria global. El crecimiento proyectado del sector en Latinoamérica —un 4,3% para 2026, según Grand View Research— crea un escenario favorable para que Colombia se posicione como potencia en fragancias de autor.

VOET: una marca construida con maestros perfumistas de talla mundial

Para diferenciarse en un mercado saturado por productos masivos y poca innovación, Velásquez reunió a cuatro de los perfumistas más reconocidos del mundo, responsables de creaciones para casas como Xerjoff y Clive Christian. El objetivo fue claro: devolverle al perfume su carácter artístico a través de una experiencia que integra tres artes en un solo producto:

El arte del perfume, elaborado con extractos provenientes de España y Francia.

El arte de la botella, diseñada por escultores expertos.

El arte del empaque, que expresa cada familia olfativa mediante una paleta de colores propia.

Aunque los ingredientes viajan desde Europa, el proceso final se realiza en Colombia, lo que le da a VOET un sello auténticamente artesanal.

Fragancias unisex y familias olfativas pensadas para contar historias

El portafolio de VOET está compuesto por cinco familias olfativas —acuosos, cítricos, frutales, amaderados y orientales— diseñadas para conectar con la identidad y el estilo de cada persona. La marca lanzó además cuatro perfumes unisex, formulados para adaptarse al pH de cada piel y evolucionar de manera única sin distinción de género. A este catálogo se suman dos fragancias femeninas y una masculina, con el fin de ofrecer opciones versátiles y sofisticadas que respondan a distintos gustos y personalidades. Según Velásquez, cada esencia se concibe como una forma de narrar historias a través del aroma.

Un mercado premium en expansión que impulsa la presencia colombiana

El auge global de la perfumería de nicho está marcado por consumidores que buscan autenticidad, exclusividad y productos con propósito. En América Latina, este segmento se proyecta a superar los US$3.200 millones para 2030, lo que convierte a la región en un mercado estratégico para marcas emergentes como VOET. Con su propuesta artística, enfoque artesanal y visión internacional (expansión a Estados Unidos, Europa y México), la marca colombiana se perfila como un nuevo competidor en el universo de la belleza y el lujo. Si consolida sus metas comerciales, VOET podría convertirse en uno de los mayores referentes de perfumería de autor hechos en Latinoamérica.