Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti

En las últimas horas, el Gobierno Nacional, confirmó acercamientos y diálogos con líderes de las bandas criminales conocidas como ‘Los Pepes y Los Costeños’.

La información fue revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó la firma de la resolución la 442 donde ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ aceptaron estos acercamientos. De acuerdo con el ministro, se han llevado a cabo varias mesas de conversación entre Digno Palomino y alias Castor.

Benedetti aseguró que estas conversaciones han permitido una reducción de hasta el 50% en hechos como el homicidio, según el Gobierno Nacional.

La tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ tienen fecha de vencimiento

El ministro del Interior aseguró que estas conversaciones se dan en medio de una tregua que va hasta el 20 de enero.

Se ha logrado sentar en tres ocasiones a ‘Castor’ y a Palomino para que se llegue a este acuerdo que ha venido funcionando. Son políticas nacionales, lo demás es de engañabobos.

Asimismo, se conoció una fotografía inédita de esos encuentros, en los que se ve a alias Castor y a Digno Palomino sentados en un sofá, conversando, incluso, tomando apuntes.

Gobierno Nacional busca acercamientos con ‘La Inmaculada’

Estas no serían las únicas bandas criminales que tendrían acercamientos con el Gobierno Nacional. La organización delincuencial conocida como ‘La Inmaculada’, que opera en Valle del Cauca, también habría firmado para que se abran estos diálogos.

Adicional a estas oportunidades de diálogos con las principales estructuras delictivas de las regiones, el gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente firmó la extradición de ‘Pipe Tuluá’, el máximo jefe de esta banda. En los próximos días irá a los Estados Unidos.

Frente a estas negociaciones que empezaría a establecer el gobierno Petro, Benedetti aseguró que “los homicidios se han reducido en un 50% en Barranquilla y su área metropolitana desde el mes de septiembre. En lo que va corrido de estos primeros días de diciembre, el homicidio ha bajado un 24% y la extorsión se ha reducido en un 80% desde septiembre”.