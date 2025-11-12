CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti

Estos acercamientos se habrían concretado tras la firma de la Resolución 442 que materializa una tregua con fecha de caducidad.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Gobierno Nacional, confirmó acercamientos y diálogos con líderes de las bandas criminales conocidas como ‘Los Pepes y Los Costeños’.

La información fue revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó la firma de la resolución la 442 donde ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ aceptaron estos acercamientos. De acuerdo con el ministro, se han llevado a cabo varias mesas de conversación entre Digno Palomino y alias Castor.

Benedetti aseguró que estas conversaciones han permitido una reducción de hasta el 50% en hechos como el homicidio, según el Gobierno Nacional.

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
RELACIONADO

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

La tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ tienen fecha de vencimiento

El ministro del Interior aseguró que estas conversaciones se dan en medio de una tregua que va hasta el 20 de enero.

Se ha logrado sentar en tres ocasiones a ‘Castor’ y a Palomino para que se llegue a este acuerdo que ha venido funcionando. Son políticas nacionales, lo demás es de engañabobos.

Asimismo, se conoció una fotografía inédita de esos encuentros, en los que se ve a alias Castor y a Digno Palomino sentados en un sofá, conversando, incluso, tomando apuntes.

¿Alias Castor será gestor de paz? El temible jefe delictivo presentó una solicitud al Gobierno
RELACIONADO

¿Alias Castor será gestor de paz? El temible jefe delictivo presentó una solicitud al Gobierno

Gobierno Nacional busca acercamientos con ‘La Inmaculada’

Estas no serían las únicas bandas criminales que tendrían acercamientos con el Gobierno Nacional. La organización delincuencial conocida como ‘La Inmaculada’, que opera en Valle del Cauca, también habría firmado para que se abran estos diálogos.

Adicional a estas oportunidades de diálogos con las principales estructuras delictivas de las regiones, el gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente firmó la extradición de ‘Pipe Tuluá’, el máximo jefe de esta banda. En los próximos días irá a los Estados Unidos.

Frente a estas negociaciones que empezaría a establecer el gobierno Petro, Benedetti aseguró que “los homicidios se han reducido en un 50% en Barranquilla y su área metropolitana desde el mes de septiembre. En lo que va corrido de estos primeros días de diciembre, el homicidio ha bajado un 24% y la extorsión se ha reducido en un 80% desde septiembre”.

Jueza declaró nula la detención carcelaria de Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’
RELACIONADO

Jueza declaró nula la detención carcelaria de Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Artistas

Cierres viales desde el 11 de diciembre por el concierto de J Balvin en Bogotá: esto debe saber

Cámara de Representantes

Representante Catherine Juvinao pidió a la Procuraduría investigar al ministro de Igualdad

Otras Noticias

Alimentos

Seguridad alimentaria en Navidad: cómo conservar correctamente los platos navideños

Alimentos de Navidad: consejos para que el recalentado no arruine la celebración.

Italia

Cocina italiana es reconocida como “patrimonio cultural inmaterial” por la Unesco

La gastronomía italiana se ha convertido en el primer estilo culinario en recibir dicho título.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

Venezuela

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia