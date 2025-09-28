CANAL RCN
Tendencias

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar ¿A qué se debe?

Un informe mostró que cada vez más personas destinan sus recursos a conocer el mundo.

Viajes de negocios en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La forma en la que los consumidores planifican su vida financiera está cambiando. Un reciente Estudio de Tendencias 2025 evidenció que viajar dejó de ser un lujo ocasional para convertirse en una de las principales prioridades a nivel global, desplazando incluso el ahorro en otras áreas de la vida.

Este es el destino que está cambiando la forma de viajar en el mundo
RELACIONADO

Este es el destino que está cambiando la forma de viajar en el mundo

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar

Los datos son contundentes: un 32 % de las personas ya tiene reservado un viaje para este año, mientras que tres de cada cuatro organizan un presupuesto exclusivo para sus vacaciones.

El fenómeno va más allá de la simple planeación: un 67 % reconoce que prefiere destinar dinero a viajar antes que a otras metas financieras.

La tendencia también refleja una mentalidad distinta a la hora de disfrutar las experiencias. Según el estudio, el 55 % de los encuestados afirma que no quiere pensar en cuánto gasta mientras viaja, priorizando la desconexión y el disfrute por encima de las preocupaciones económicas.

Con esto, ahora los viajeros no solo buscan destinos memorables, sino también claridad en los costos, flexibilidad para planear y la posibilidad de vivir experiencias únicas.

¿Cómo responde el sector hotelero a esta tendencia?

Ante este escenario, cadenas como Hilton han creado propuestas adaptadas a la nueva realidad de los viajeros.

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón
RELACIONADO

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón

En Colombia lanzaron en septiembre su campaña Hilton Sale, con descuentos de hasta un 20 % para miembros Hilton Honors y un 15 % para no miembros, aplicables en hoteles de Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

La promoción se dirige a quienes organizan sus vacaciones con anticipación: aplica para reservas hechas entre el 19 y el 29 de septiembre de 2025 y estadías comprendidas entre el 26 de septiembre de 2025 y el 6 de abril de 2026, siempre bajo condiciones de mínimo dos noches y con cancelación sin costo hasta 21 días antes del viaje.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

La Laguna de la Cocha: un destino imperdible y mágico de Colombia

Conciertos

Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado: estas son las razones

Bayern Múnich

Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios

Otras Noticias

Animales

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

Guía práctica y legal para Colombia: qué está permitido, qué está prohibido, qué permisos necesita y cómo evitar sanciones administrativas y penales.

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

La musicoterapia, respaldada por la ciencia, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Descubra cómo esta disciplina transforma vidas y potencia el crecimiento personal.

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

Asia

Más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas por tifón Bualoi en Vietnam

Liga BetPlay

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional