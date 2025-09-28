Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar ¿A qué se debe?

La forma en la que los consumidores planifican su vida financiera está cambiando. Un reciente Estudio de Tendencias 2025 evidenció que viajar dejó de ser un lujo ocasional para convertirse en una de las principales prioridades a nivel global, desplazando incluso el ahorro en otras áreas de la vida.

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar

Los datos son contundentes: un 32 % de las personas ya tiene reservado un viaje para este año, mientras que tres de cada cuatro organizan un presupuesto exclusivo para sus vacaciones.

El fenómeno va más allá de la simple planeación: un 67 % reconoce que prefiere destinar dinero a viajar antes que a otras metas financieras.

La tendencia también refleja una mentalidad distinta a la hora de disfrutar las experiencias. Según el estudio, el 55 % de los encuestados afirma que no quiere pensar en cuánto gasta mientras viaja, priorizando la desconexión y el disfrute por encima de las preocupaciones económicas.

Con esto, ahora los viajeros no solo buscan destinos memorables, sino también claridad en los costos, flexibilidad para planear y la posibilidad de vivir experiencias únicas.

¿Cómo responde el sector hotelero a esta tendencia?

Ante este escenario, cadenas como Hilton han creado propuestas adaptadas a la nueva realidad de los viajeros.

En Colombia lanzaron en septiembre su campaña Hilton Sale, con descuentos de hasta un 20 % para miembros Hilton Honors y un 15 % para no miembros, aplicables en hoteles de Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

La promoción se dirige a quienes organizan sus vacaciones con anticipación: aplica para reservas hechas entre el 19 y el 29 de septiembre de 2025 y estadías comprendidas entre el 26 de septiembre de 2025 y el 6 de abril de 2026, siempre bajo condiciones de mínimo dos noches y con cancelación sin costo hasta 21 días antes del viaje.