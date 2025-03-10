Medellín vivió una fiesta de sabor con KitchenAid, Farberware y Adria Marina

Con la participación estelar de la reconocida chef mexicana Adria Marina, las marcas KitchenAid y Farberware sorprendieron al público con innovación, estilo y experiencias gastronómicas únicas. La jornada conquistó a los asistentes con recetas irresistibles, desfiles de moda y un show musical que convirtió la capital antioqueña en el epicentro de una experiencia multisensorial.

La experiencia “Sabor y Alma” llegó a Medellín

El pasado 20 de septiembre, la ciudad de Medellín se convirtió en el punto de encuentro de amantes de la cocina, la moda y la música. El evento “Sabor y Alma”, organizado por Falabella Santa Fe, integró lo mejor de la gastronomía latinoamericana con propuestas innovadoras de estilo de vida, logrando una conexión única con los asistentes.

Adria Marina, la chef que conquistó con talento y carisma

La gran protagonista de la jornada fue la chef mexicana Adria Marina, reconocida por su participación como jurado en MasterChef Celebrity. Vestida con un diseño exclusivo del afamado Andrés Otálora, la chef deleitó al público con preparaciones como Camarones Scampy con pasta corta y una deliciosa Crème Brûlée de chocolate, elaboradas con los nuevos utensilios de KitchenAid y Farberware.

Su energía y cercanía con los asistentes hicieron que la experiencia fuera mucho más que un show de cocina: se transformó en un momento de aprendizaje e inspiración para quienes buscan innovar en sus recetas.

Cocina, música y moda: una mezcla vibrante en Santa Fe

La conducción del evento estuvo a cargo de Paola Toro, presentadora de Noticias RCN, quien acompañó al público durante cada instante. Además, el dúo musical Maca y Gero encendió la tarde con un concierto en vivo que fusionó ritmos frescos y juveniles, complementando la propuesta gastronómica y de entretenimiento.

La combinación de sabores, música y moda generó una atmósfera única en Falabella Santa Fe, consolidando el evento como un referente de experiencias multisensoriales en Medellín.

Interacción con el público y premios sorpresa

Uno de los aspectos más destacados fue la participación activa de los asistentes y espectadores digitales. Concursos, premios sorpresa y tips exclusivos de cocina mexicana y latinoamericana lograron conectar aún más con el público, reforzando el concepto de comunidad y estilo de vida que proponen marcas como KitchenAid y Farberware.

La interacción en redes sociales multiplicó el alcance del evento, demostrando que la combinación de experiencias presenciales y digitales es clave para conquistar a nuevas audiencias.

CONTENIDO PATROCINADO