Exintegrantes de One Direction preparan documental tras la muerte de Liam Payne

Louis Tomlinson y Zayn Malik, antiguos miembros de One Direction, se reunieron para protagonizar una nueva serie documental de Netflix.

¿En qué consiste la serie documental de exmiembros de One Direction?

Todo generó una ola de reacciones en redes sociales cuando apareció una fotografía de Louis Tomlinson y Zayn Malik en un automóvil. Allí confirmaron que empezarán una docuserie que tendrá tres partes, con un formato tipo road trip que explorará distintos lugares de Estados Unidos.

En ese nuevo formato, habrá conversaciones profundas sobre lo que significó para ellos haber sido parte de One Direction, banda que surgió en 2010 y que marcó una generación de fans alrededor del mundo. También, mostrar los momentos más emotivos de su carrera y de sus vidas personales, ofreciendo un retrato íntimo de los artistas detrás del fenómeno musical.

"La serie ofrece una mirada única al mundo de dos de los hombres más famosos y reservados del planeta, que se sinceran sobre la vida, la pérdida y la paternidad", afirmó el comunicado.

¿Cuándo saldrá la serie de exintegrantes de One Direction?

La serie llegará en 2026 y estará dirigida por Nicola Marsh, reconocida por su trabajo en documentales como Demi Lovato: Child Star y otros proyectos sobre artistas internacionales.

La compañía espera que el documental de One Direction siga la misma línea de éxito que otros proyectos previos y se convierta en un fenómeno global al momento de su estreno.

Además de revelar detalles íntimos de la vida de los integrantes, se espera que la serie aborde el trágico fallecimiento de Liam Payne, quien también formó parte de One Direction y falleció en Buenos Aires, Argentina.