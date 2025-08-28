CANAL RCN
Impactante: novia de Liam Payne, de One Direction, reveló que sigue recibiendo mensajes de él tras su muerte

El amor de la vida de Liam Payne publicó un video en el que mostró algunas de las señales que Liam Payne le ha enviado.

Foto: @kateecass en Instagram.

agosto 28 de 2025
07:07 p. m.
Liam Payne, el importante cantante que marcó historia con One Direction, la icónica banda musical británico irlandesa, falleció el 16 de octubre de 2024.

El artista se encontraba en un hotel ubicado en Palermo, uno de los barrios de Buenos Aires, Argentina, y se cayó del balcón. Según se informó, antes de ese trágico suceso había roto varios elementos que se encontraban en su habitación y, por lo tanto, los trabajadores de ese recinto llamaron a las autoridades de emergencia.

Sin embargo, el personal de emergencia no pudo evitar la caída de Liam Payne y, de acuerdo con lo que reveló la autopsia, el cantante sufrió 25 lesiones de gravedad que causaron su muerte. Entre ellas, una fractura en el cráneo y múltiples sangrados internos y externos.

La muerte de Liam Payne dejó en shock a sus familiares, sus fanáticos y a Kate Cassidy, que fue el amor de su vida, estuvo con él en Buenos Aires, pero se regresó a Estados Unidos unos días antes de su muerte.

Por lo tanto, ella, en los últimos días, publicó un video en el que reveló que, a pesar de la muerte de Liam Payne, continúa recibiendo señales de él. ¿Cuáles han sido?

Estas son las señales que, según Kate Cassidy, la pareja de Liam Payne, ha seguido recibiendo del cantante de One Direction

En una grabación que se encuentra en el Instagram de Kate Cassidy, el amor de la vida de Liam Payne manifestó que justo cuando se encontraba hablando de él, que es su ángel, levantó la mirada y se topó con un mensaje que la impactó.

"Estaba hablando acerca de mi ángel, miré hacia arriba y vi esto", escribió la pareja de Liam Payne y, posteriormente, enfocó un mural en el que estaba escrito el siguiente mensaje:

Mírame proteger tu corazón.

Además, según ha detallado Kate Cassidy, el número 444 era muy significativo en su relación con Liam Payne. En consecuencia, también le sorprendió que cerca del mural estuviera una pancarta con un 440.

Así han reaccionado los seguidores de Liam Payne tras las señales reveladas por Kate Cassidy, el amor de su vida

La publicación de Kate Cassidy ya cuenta con más de 99.000 'likes' y tiene múltiples mensajes en los que los seguidores valoran las señales.

"Liam te ama siempre", "él siempre está contigo dándote amor", "esto es hermoso", "tu ángel está ahí" y "esto es muy dulce", han sido algunos de los comentarios.

 

