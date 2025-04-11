CANAL RCN
Exmánager de La Toxi Costeña filtró audios de sus hijos pidiéndole dinero y pidió intervención del ICBF

Oswaldo Arcia, exmánager de la cantante, desató una fuerte polémica tras publicar supuestos audios de los hijos de La Toxi Costeña pidiéndole dinero y solicitar la intervención del ICBF.

La Toxi Costeña
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
04:14 p. m.
Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi Costeña, enfrenta una nueva polémica con su exmánager Oswaldo Arcia, quien recientemente publicó supuestos audios de los hijos de la cantante. Aparentemente, se escucha al hijo mayor pidiéndole dinero:

A ver si me haces un favorcito de prestarme 100 mil pesitos

El exmánager afirmó que durante el tiempo que trabajó con la artista, apoyó económicamente a su familia y que ella no habría reconocido ese gesto. Esta publicación elevó el nivel de la disputa, sumando nuevas acusaciones de parte y parte.

Denuncia pública y petición al ICBF

Tras difundir los audios, Oswaldo Arcia etiquetó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y pidió que la entidad visitara el hogar de la cantante. En su mensaje, afirmó que los hijos de La Toxi Costeña “necesitan ayuda” y que su intención era visibilizar la supuesta situación que estarían viviendo los menores.

“ICBF Colombia, hagan una visita a la casa de La Toxi y revisen el estado de los hijos (menores de edad) porque necesitan ayuda”, escribió el exmánager.

Reacción de La Toxi Costeña tras los audios filtrados

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rechazó todas las afirmaciones en su contra y en contra de sus familiares.

El equipo legal de la artista aseguró que estos comentarios solo buscaban afectar presuntamente la honra, el buen nombre y la tranquilidad familiar de su representada. Además, denunciaron el uso irresponsable y abusivo de plataformas digitales para propagar afirmaciones injuriosas, contenidos denigrantes y ataques personales.

Según el comunicado, dichas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, configurando hechos susceptibles de reproche penal conforme al Código Penal Colombiano. Asimismo, se citó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

