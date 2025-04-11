CANAL RCN
Karina García recibió dura sanción en 'La Mansión de Luinny' y así reaccionó

Karina García no logró contener sus lágrimas y expresó su frustración tras la sanción en 'La Mansión de Luinny'.

Foto: Canal RCN.

noviembre 04 de 2025
10:53 a. m.
Durante su participación en La Mansión de Luinny, la creadora de contenido, Karina García fue sancionada tras protagonizar una fuerte discusión dentro del programa.

¿Por qué sancionaron a Karina García?

El conflicto comenzó cuando Moyeta, una de sus compañeras, la llamó “prepag*”, comentario que generó una reacción inmediata de Karina.
La influencer respondió con contundencia para defenderse, lo que llevó al presentador Luinny a imponerle una sanción.

La medida consistió en descontarle 50 puntos, un castigo importante dentro del juego. Además, Yina Calderón y Chanel también fueron penalizadas por su participación en otra discusión ocurrida en la misma jornada.

¿Qué dijo Karina García tras la sanción en 'La Mansión de Luinny'?

Luego del anuncio, Karina no pudo contener las lágrimas y expresó su frustración, asegurando que solo buscaba defenderse de los ataques.

“En el reality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy mamada de que me digan eso. Yo no soy una persona ofensiva. En el reality pasado ni siquiera respondía, era como una pendeja callada, y ayer sacaron lo peor de mí”, dijo entre lágrimas.

Sus compañeros intentaron consolarla, mientras que Luinny aclaró que, durante la discusión, Karina mencionó una enfermedad, lo que generó confusión entre los internautas.

Ante la polémica, la creadora de contenido ofreció disculpas públicas, explicando que nunca tuvo la intención de ofender ni hacer comentarios inapropiados sobre temas delicados.

