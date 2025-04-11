CANAL RCN
Tendencias

¿Se acabó el amor? Crecen los rumores de la separación entre Karol G y Feid

A pesar de la especulación, ninguno de los artistas ha confirmado ni desmentido su posible ruptura.

Karol G, Feid
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karol G y Feid han estado en el centro de la atención pública en los últimos días, luego de que surgieran fuertes rumores sobre una posible separación entre la pareja.

Karol G lanza su nueva colección de moda inspirada en 'Tropicoqueta': precios y piezas destacadas
RELACIONADO

Karol G lanza su nueva colección de moda inspirada en 'Tropicoqueta': precios y piezas destacadas

Así comenzó la historia entre Karol G y Feid

Su relación habría comenzado en 2021, cuando compartieron estudio por primera vez para grabar el tema Friki, una colaboración que dejó ver su gran química musical.

Desde entonces, los artistas se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del género urbano, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y cosechando éxitos tanto juntos como por separado.

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look
RELACIONADO

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look

Señales sobre la posible ruptura entre Karol G y Feid

Durante las últimas semanas, varios seguidores han notado cambios en la interacción de la pareja en redes sociales. Ambos dejaron de comentarse y reaccionar a las publicaciones del otro, lo que ha despertado sospechas entre los fans.

Uno de los momentos más comentados fue la reciente campaña de Karol G con la marca Diesel. Aunque la artista compartió varias imágenes de la colaboración, muchos internautas notaron la ausencia de comentarios de Feid, quien solía ser de los primeros en celebrarla públicamente.

Además, la intérprete de Provenza ha participado en importantes eventos, como su presentación en el show de Victoria’s Secret, donde nuevamente se notó el silencio del cantante paisa en redes.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. A pesar de la especulación, los fanáticos aún mantienen la esperanza de que la relación entre Karol G y Feid siga intacta, o al menos que pronto se conozca la verdad detrás del distanciamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

Exnovio de Aida Victoria Merlano se pronunció tras enterarse del nuevo amor de la influencer

Masterchef Celebrity Colombia

Waflera de la discordia: participantes viven momento de tensión en MasterChef

Redes sociales

Viral: hombre fue atacado por un tiburón mientras buceaba en Florida

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¡Insólito! Alemania le marca gol a Colombia a los 15 segundos en el Mundial Sub-17

Alemania anotó un gol a los 15 segundos, dejando sin reacción al equipo dirigido por Fredy Hurtado en Doha.

Centros Poblados

Compulsa de copias demostraría presuntas actuaciones que habrían obstaculizado recaptura de Emilio Tapia

La Presidencia de la Comisión Seccional compartió pruebas que demostrarían posibles nuevas actuaciones e irregularidades en el caso de Emilio Tapia.

Comercio

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos

Gaza

Gaza resiste: la ayuda llega, pero no alcanza

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud