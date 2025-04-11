¿Se acabó el amor? Crecen los rumores de la separación entre Karol G y Feid

Karol G y Feid han estado en el centro de la atención pública en los últimos días, luego de que surgieran fuertes rumores sobre una posible separación entre la pareja.

Así comenzó la historia entre Karol G y Feid

Su relación habría comenzado en 2021, cuando compartieron estudio por primera vez para grabar el tema Friki, una colaboración que dejó ver su gran química musical.

Desde entonces, los artistas se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del género urbano, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y cosechando éxitos tanto juntos como por separado.

Señales sobre la posible ruptura entre Karol G y Feid

Durante las últimas semanas, varios seguidores han notado cambios en la interacción de la pareja en redes sociales. Ambos dejaron de comentarse y reaccionar a las publicaciones del otro , lo que ha despertado sospechas entre los fans.

Uno de los momentos más comentados fue la reciente campaña de Karol G con la marca Diesel. Aunque la artista compartió varias imágenes de la colaboración, muchos internautas notaron la ausencia de comentarios de Feid, quien solía ser de los primeros en celebrarla públicamente.

Además, la intérprete de Provenza ha participado en importantes eventos, como su presentación en el show de Victoria’s Secret, donde nuevamente se notó el silencio del cantante paisa en redes.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. A pesar de la especulación, los fanáticos aún mantienen la esperanza de que la relación entre Karol G y Feid siga intacta, o al menos que pronto se conozca la verdad detrás del distanciamiento.