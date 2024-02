Exnovia de compañero de Messi en Qatar, vendió medalla y camiseta para pagar deudas

Los aficionados de la Selección Argentina no pueden creer lo que está haciendo la expareja de uno de los campeones del Mundo en Catar 2022, pues debido a que el futbolista terminó su relación y aparentemente la mujer quiere que le continúe ayudando a pagar sus gastos, tomó la decisión de vender la medalla de campeón y algunas de sus camisetas.

Se trata de Exequiel Palacios, quien hizo parte del plantel argentino que se coronó en Catar 2022 y quien compartía una relación sentimental hace varios años con Yésica Frías. La mujer no encontró otra solución para pagar su apartamento, que subastar objetos muy preciados para el jugador como su medalla de campeón del mundo y algunas de sus camisetas.

Expareja de Exequiel Palacios vende su medalla

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", comentó a una cadena televisiva de ese país.

Según afirma la mujer, durante los años en los que compartió relación con el futbolista, no pudo trabajar, ni desarrollar su propia vida, por lo que ahora que ya no están juntos necesita tomar decisiones para poder sobrevivir.

Vende camiseta campeona del Mundo

En redes sociales la mujer dejó ver que ya vendió una de las camisetas que usó Exequiel Palacios en la Copa del Mundo de Catar 2022, la cual incluso está autografiada aparentemente y además la medalla de campeón que recibió durante la premiación.

A pesar de que Exequiel no contó con mucho protagonismo en el Mundial, el futbolista ex River Plate hizo parte del plantel que lideró Lionel Messi y que consiguió la tercera Copa del Mundo para Argentina en la historia.