Atención: exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 está recibiendo amenazas

En las últimas horas, una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló que ha vivido horas muy angustiantes debido a que ha recibido amenazas y ha comenzado a temer por su vida y la de su familia.

Se trata de Laura González, que ingresó al reality cuando la competencia ya llevaba algunos meses, y le dio un giro inesperado debido a sus desacuerdos con Karina García, la modelo antioqueña.

La modelo y empresaria se mostró en el último tiempo en Dubái, pero ya regresó a Colombia y le reveló a La Corona TV que está muy preocupada porque las amenazas han sido recurrentes.

Esto fue lo que dijo Laura González acerca de las amenazas

En un programa en vivo, el presentador de La Corona TV detalló que Laura González viajó a Dubái para cerrar un importante negocio y que conoció a un hombre al que decidió darle una oportunidad.

No obstante, también informó que, de manera inesperada, la creadora de contenido tuvo que regresar a su país antes de lo previsto debido a que comenzó a ser víctima de amenazas.

"Ya estoy nuevamente aquí en Colombia y ya no me voy. Tengo mucho que contar porque en este momento hasta temo por mi vida porque hay ciertas amenazas y personas malintencionadas", indicó Laura González en una nota de voz.

"No lo puedo contar todo por audio. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro y pasan mil cosas que en este momento me tiene a mí preocupa y a mi familia también", agregó.

¿Cuándo ampliará Laura González, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, la versión de lo sucedido?

Tras esta angustiosa revelación, en La Corona TV indicaron que tienen previsto que Laura González esté presente en el set el próximo lunes 4 de agosto para que hable de los detalles que aún no se conocen.

De esa manera, se espera que indique cómo comenzó todo y qué diálogos ha tenido con las autoridades para la protección de su integridad.