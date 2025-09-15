CANAL RCN
Tendencias

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió una técnica estética, la cual llamó la atención de varios de sus fans.

La casa de los famosos Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:46 p. m.
A través de redes sociales, un exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético, sorprendiendo a todos sus fanáticos.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se sometió a un procedimiento estético?

Se trata de nada más ni nada menos que Kevin Fuentes, más conocido como 'Pantera', quien estuvo en la primera temporada del reality.

A través de su cuenta de Instagram, contó que está en un proceso para recuperar y cuidar la salud de su cabello. Además, mencionó que decidió depilarse con cera, una práctica que, según él, muchas mujeres suelen realizar.

Me voy a hacer un tratamiento, un tratamiento natural...hasta los pelos de las axilas me los están quitando, expresó Pantera a través de su Instagram.

En sus videos mostró los detalles de su cambio de look y el progreso que ha tenido gracias a los tratamientos realizados.

Este tratamiento es buenísimo para el pelo con aguacate, sábila, aceite de oliva, comentó Pantera.

¿Cómo es el nuevo look de Pantera?

Su nuevo look sorprendió a más de un seguidor, pues lució un cabello lleno de rizos.

Además, destacó que el tratamiento fue completamente natural para lograr ese resultado.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos resaltaron lo gracioso que es y su particular sentido del humor. Por ahora, el creador de contenido continúa compartiendo cada detalle de su vida a través de las redes sociales.

