“Que estrés”: Michelle reacciona a sus polémicas más virales en MasterChef Celebrity

Colombia fue testigo del contundente final de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2025 que tuvo como ganadora a Violeta Bergonzi. Tras un reto bastante largo y lleno de expectativa, todos los asistentes al desafío reaccionaron al triunfo de la presentadora, quien se tomó sus redes sociales para compartir el proceso detrás del logro.

No obstante, algunos de los participantes también tuvieron espacio para reaccionar a algunas de las polémicas más virales durante la competencia, pues la convivencia se vio impactada, en más de una oportunidad, por la alta complejidad de cada reto.

Michelle reacciona a sus polémicas en MasterChef

Michelle se convirtió en la quinta semifinalista de la competencia al no haber logrado entrar al grupo de las cuatro finalistas, quienes tuvieron su último enfrentamiento en un reto de campo en La Guajira. Ante la decisión de los jueces, la mujer manifestó su profundo agradecimiento por los retos que tuvo que enfrentar durante su paso por la cocina más importante del país.

Sin embargo, la actriz también pudo comentar algunas de sus polémicas más controversiales durante su paso por la décima temporada, pues protagonizó diferentes encuentros con varias de sus compañeras.

Uno de estos casos se presentó junto a la también actriz Luly Bossa ya que, en medio de un reto de parejas, ambas mujeres tuvieron serias diferencias a la hora de cocinar un salmón. Por esto, Michelle manifestó su impacto al revivir la contundente situación de estrés que vivió en aquel instante.

“Dios mío… terrible. Fue un estrés… de verdad. Tengo que aclarar que en ningún momento se me pasó ponerle la sartén en la cabeza de Luly como muchas personas pensaron. Fue una muy mala reacción de mi parte… lo tengo super claro”, manifestó la mujer.

Así mismo, reaccionó a las diferentes polémicas que tuvo con Valentina Taguado ya que, durante una etapa del juego, ambas cocineras manifestaron tener serias diferencias que entorpecieron su proceso en el reality.

“Tampoco entendí, pero con el tiempo todo fue cambiando y en este momento agradezco un montón su cariño, sus palabras y sobre todo la oportunidad de conocerme y ahorita nos la llevamos muy bien… a mí me da mucha alegría”, expresó.

Michelle habla sobre presunta discordia entre finalistas

Finalmente, la actriz tuvo la oportunidad de enviar un mensaje a las cuatro finalistas ya que expresó que en redes se rumoró una presunta discordia. Fue así como manifestó la importancia de no darle trascendencia a dichos comentarios malintencionados.

“Sé que hay alguna discordia entre las finalistas. No le paren bolas a eso, de verdad. Cada uno con su vida y sus cosas… no le presten atención a lo que la una o la otra dice”, explicó.