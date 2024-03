¿Ciencia o religión? ¿Por qué siempre llueve en Semana Santa?

La celebración de Semana Santa se lleva a cabo por los religiosos que conmemoran la muerte y resurrección de Jesús, hijo de Dios, quien murió para salvar a la humanidad, según la Biblia. Sin embargo, hay quienes no creen en esta historia y se dedican a descansar durante estos días como si fuera cualquier fecha.

A propósito de esta ‘Semana Santa’, han surgido dudas acerca de por qué siempre llueve durante ella, en especial, el ‘Viernes Santo’, día en el que según la Biblia, Jesucristo muere durante la tarde. Para los religiosos la explicación es clara, se debe a la muerte de Jesús, sin embargo, la ciencia intenta buscar un argumento más lógico y tangible que pueda definir el por qué de este suceso.

¿Por qué siempre llueve el ‘Viernes Santo’?

Por lo menos en Colombia se tiene la creencia de que el ‘Viernes Santo’ está prohibido hacer una serie de actividades debido a la muerte de Jesús, que sucedió hace miles de años en este día. Las familias religiosas tienen algunas costumbres de años atrás en los que se habla de que en este día no se puede comer carne, no se puede jugar o hacer alguna actividad recreativa, no se pueden ver películas de terror, entre otras cosas.

Los hogares colombianos que conmemoran el fallecimiento de Jesús se adhieren a esta serie de reglas con las que pasan el ‘Viernes Santo’, incluso, las infunden en sus hijos para que se cree la tradición que perdure de generación en generación.

La explicación de que llueva durante los ‘Viernes Santos’ se debe, según los religiosos, al fallecimiento de Jesucristo. Esta comunidad cree firmemente que Dios hace que llueva para recordar a la humanidad que envió a su hijo a morir por todos, también, como mensaje de que deben temer al Dios que vigila y está al tanto de todo lo que sucede en la tierra y en el cielo. En las tardes de los ‘Viernes Santos’ los religiosos esperan la lluvia como la señal de que oficialmente, Jesús ha muerto y se prepara para su resurrección tres días más tarde.

La ciencia también explica por qué llueve los ‘Viernes Santos’

Aunque la ‘Semana Santa’ es una celebración religiosa, la ciencia intenta explicar el por qué de la lluvia durante estos días a través de argumentos tangibles. Los expertos en meteorología explicaron que durante esta semana Colombia se encuentra en una fase lunar en donde el clima puede ser muy cambiante, por lo que hay una gran probabilidad de que llueva.

En este 2024, los científicos explicaron que Colombia está llegando a la fase lunar de ‘Luna llena’ por lo que durante este periodo las lluvias son muchas y de manera frecuente, especialmente, el ‘Viernes Santo’ que es cuando se atraviesa por esta etapa en la que la luna genera lluvias fuertes en las horas de la tarde.

Si bien la ciencia intenta dar una explicación lógica de lo que sucede con el clima durante esta semana, los religiosos se aferran a sus creencias de tantos años y confían en que su explicación es la verdad absoluta de por qué llueve todos los ‘Viernes Santos’.