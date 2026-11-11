Bogotá se prepara para la VII Noche de los Museos: aquí detalles de los recorridos

La capital colombiana se está preparando para vivir la VII Noche de los Museos que se celebrará este viernes 13 de noviembre en 14 localidades. Más de 80 museos participarán durante la jornada y 13 países de Iberoamérica serán los encargados de abrir la noche con recorridos, charlas y diferentes talleres.

RELACIONADO Maluma anunció nueva fecha en Bogotá tras agotar tres conciertos en tiempo récord

¿Qué se vivirá durante la Noche de los Museos en Bogotá?

Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', esta importante jornada también contará con la participación de instituciones museales de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Con esta programación se busca acercar a los ciudadanos a las colecciones, historias, territorio y varias vivencias en distintos museos del mundo.

“Esta es una apuesta muy grande que demuestra cómo en Bogotá estamos comprometidos no solamente con la acción cultural, con los museos, con sus curadurías; sino sobre todo con la potencia y la libertad creativa que en sus muros se expresa”, explicó Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

RELACIONADO Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027

Museos que participarán

Los interesados en asistir podrán crear sus propias rutas, recorridos y visitas a diferentes museos ubicados en la zona norte, centro, sur y occidente.

Algunos de los recintos que los interesados podrán visitar son: MAGMA Museo Interactivo del Riesgo, Museo Comunitario Itinerante El Resbalón, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional, Museo de los Chircales y del Ladrillo, Museo Universitario de Artes Digitales MUNAD, Casa Museo Rafael Escalona, Museo Mercedes Sierra de Pérez - El Chicó, entre otros.

“A través de estos encuentros fortalecemos los vínculos entre instituciones, intercambiamos experiencias y reconocemos el valor de las memorias y las historias de nuestras comunidades”, explicó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.