CANAL RCN
Tendencias

ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial

El comunicado fue publicado en la cuenta oficial de Criadero La Cumbre, una de las empresas de Yeison Jiménez.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la muerte de Yeison Jiménez, lamentablemente varios grupos delincuenciales han comenzado a realizar varias estafas.

Previo al homenaje público en el Movistar Arena, hubo personas que comenzaron a vender falsas boletas para poder acceder al recinto.

Ciro Quiñonez tomó decisión radical y de ÚLTIMA HORA tras la muerte de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Ciro Quiñonez tomó decisión radical y de ÚLTIMA HORA tras la muerte de Yeison Jiménez

Además, otros individuos han utilizado el nombre de las empresas de Yeison Jiménez para obtener grandes sumas de dinero mediante el engaño.

En medio de esa coyuntura, en las últimas horas, los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez alertaron una nueva modalidad de estafa que se debe tener muy en cuenta. ¿Cuál es?

Este es el nuevo método de estafa que alertó la familia y el Criadero La Cumbre de Yeison Jiménez

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, se les notificó a los clientes que están agotados los productos, pero que, en medio de esa coyuntura, hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", se comenzó precisando en el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", se agregó.

El Criadero La Cumbre de Yeison Jiménez le hizo una aclaración a sus clientes

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez, en un segundo comunicado, le envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con antelación.

Desgarrador: este fue el último momento que Yeison Jiménez vivió junto a su esposa y sus hijos
RELACIONADO

Desgarrador: este fue el último momento que Yeison Jiménez vivió junto a su esposa y sus hijos

"A partir de hoy se comenzarán a despachar los pedidos más antiguos, los cuales saldrán en estricto orden de compra. Les pedimos estar atentos al número de celular que registraron, ya que allí recibirán su guía una vez sea generada", se precisó.

"El tiempo estimado de entrega es de 8 a 15 días hábiles. Agradecemos su paciencia y comprensión", se concluyó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Poncho Zuleta se confundió y dedicó minuto de silencio a Jessi Uribe, en lugar de Yeison Jiménez

Artistas

"Es un riesgo": reconocido cantante confirmó que no estará en el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Yeison Jiménez

Tatuajes de Yeison Jiménez conmueves las redes sociales: así rinden homenaje sus seguidores

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Seis menores fueron dejados a su suerte en Bogotá: así los encontraron

Dos fueron rescatados en Ciudad Bolívar, mientras que el resto estaba en Kennedy.

Dólar

Notable caída en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 22 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 22 de enero de 2026.

Cuidado personal

¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología

Ucrania

Zelenski anuncia acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

Independiente Santa Fe

El premio económico que recibirá Santa Fe tras vencer a Junior en la Superliga