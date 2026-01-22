ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial

Tras la muerte de Yeison Jiménez, lamentablemente varios grupos delincuenciales han comenzado a realizar varias estafas.

Previo al homenaje público en el Movistar Arena, hubo personas que comenzaron a vender falsas boletas para poder acceder al recinto.

Además, otros individuos han utilizado el nombre de las empresas de Yeison Jiménez para obtener grandes sumas de dinero mediante el engaño.

En medio de esa coyuntura, en las últimas horas, los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez alertaron una nueva modalidad de estafa que se debe tener muy en cuenta. ¿Cuál es?

Este es el nuevo método de estafa que alertó la familia y el Criadero La Cumbre de Yeison Jiménez

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, se les notificó a los clientes que están agotados los productos, pero que, en medio de esa coyuntura, hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", se comenzó precisando en el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", se agregó.

El Criadero La Cumbre de Yeison Jiménez le hizo una aclaración a sus clientes

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez, en un segundo comunicado, le envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con antelación.

"A partir de hoy se comenzarán a despachar los pedidos más antiguos, los cuales saldrán en estricto orden de compra. Les pedimos estar atentos al número de celular que registraron, ya que allí recibirán su guía una vez sea generada", se precisó.

"El tiempo estimado de entrega es de 8 a 15 días hábiles. Agradecemos su paciencia y comprensión", se concluyó.