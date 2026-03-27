Insólita resurrección: estas fueron las jugadoras que regresaron a La Casa de los Famosos

La semana número 11 dentro de La Casa de los Famosos Colombia está revolucionando las emociones entre todos los participantes, pues fueron varias las sorpresas que el ‘Jefe’ les dio a los jugadores con el objetivo de alterar el juego y cambiar las estrategias.

No obstante, uno de los momentos más esperados desde el pasado martes llegó ya que todos los jugadores tuvieron la oportunidad de deliberar y elegir a la participante que querían de regreso al juego.

¿Cuál fue la famosa que resucitaron los participantes?

La dinámica empezó y todos tuvieron que dirigirse a la terraza para protagonizar una de las votaciones más dramáticas hasta el momento. En tres sillas, ubicadas en la mitad del espacio, se situaron Beba, Luisa y Marilyn, quienes esperaban pacientes por el resultado de sus compañeros.

El tiempo terminó y la urna se cerró con los votos de todas las celebridades que todavía se mantienen en la casa más famosa del país. Después de un recuento de votos, por parte de Carla Giraldo, todos se llevaron la sorpresa de que la participante que resucitaron fue Beba de la Cruz.

Por otro lado, el público también tuvo la oportunidad de deliberar y elegir a la segunda famosa que querían ver una vez más dentro del juego. Fue así como Marilyn Patiño fue quien corrió con la suerte de ser la elegida por Colombia.

Las reacciones no se hicieron esperar ya que el ambiente en la casa se tornó alegre al conocer que no solo una, sino dos de las mujeres pudieron entrar una vez más al juego.

¿Quiénes salieron de la placa de nominados?

Por otro lado, Juanda Caribe tuvo la oportunidad de tomar decisiones al ser el líder de la semana y haber conservado el poder de la salvación. Por esto, su decisión fue sacar a su compañero Eidevin, quien expresó sentir nostalgia por las emotivas palabras que le expresó en aquel instante.

Por otro lado, el equipo que ganó el reto del castigo también tomó decisiones ya que todos tuvieron que deliberar para sacar a alguien del equipo que estuviera en la placa. Tras una pequeña discusión, Alexa fue la elegida para salir del riesgo.