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¡Inesperado! Esta es la celebridad confirmada que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

La confirmación de la actriz ya ha generado gran revuelo entre los más fieles fanáticos del programa.

Foto: Canal RCN
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marzo 27 de 2026
07:03 p. m.
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Un cambio completamente inesperado se está consolidando en La Casa de los Famosos Colombia 2026, pues en medio de la semana número 11 se conoció oficialmente el nombre de la famosa que ahora ingresará y se sumará a la competencia más popular del país.

El anuncio se dio en medio de nuevos cambios en la dinámica y la más reciente eliminación de Manuela Gómez, quien tuvo que abandonar la competencia junto al camión de la mudanza al ser considerada como la segunda participante “mueble” de la temporada.

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¿Quién ingresará a La Casa de los Famosos Colombia?

Se trata de la reconocida actriz, cantante y modelo Aura Cristina Geithner, quien ha logrado consolidarse como uno de los talentos más reconocidos en el país por su amplio recorrido en la televisión tanto nacional como internacional.

Su trabajo y carisma la llevaron a protagonizar un sin fin de producciones en los años 90 y los dos mil. Por esto, la mujer ahora llegará al exitoso reality del Canal RCN para conquistar a las nuevas generaciones y sobresalir con su gran profesionalismo en los formatos televisivos.

La famosa no solo ha debutado en el campo actoral ya que también ha sorprendido con sus grandes dotes musicales. Actualmente cuenta con 10 sencillos que la han llevado a posicionarse en distintas plataformas de stream al contar con más de 80 mil oyentes mensuales.

Por esto, su anuncio ha generado gran conmoción entre los fanáticos del reality, pues varios aseguraron que su participación podría poner en jaque los planes de todos los jugadores que siguen allí.

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¿Qué pasará con Beba, Luisa y Marilyn?

Por otro lado, los participantes tendrán la oportunidad de elegir a la mujer que quieren de regreso al juego entre Beba, Luisa y Marilyn, quienes se están disputando un cupo.

No obstante, tras la salida de Manuela, Carla anunció que ahora el público podrá escoger a una de las participantes, de modo que, entrarán dos mujeres de este grupo.

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