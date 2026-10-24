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Consumidores impulsan cambios en la industria de los envases de alimentos

Para la industria colombiana, este escenario supone retos que van más allá del desarrollo de nuevos alimentos.

Foto: TetraPak

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
12:56 p. m.
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Los cambios en los hábitos de consumo están llevando a que la industria de alimentos replantee el papel de los envases más allá de su función de contener y proteger productos.

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Según el informe Trendipedia Consumer Trends 2026, elaborado por Tetra Pak, los consumidores buscan productos que les permitan ahorrar tiempo, optimizar su presupuesto y acceder a soluciones sostenibles sin asumir costos adicionales, una tendencia que está impulsando nuevas estrategias de innovación en el sector.

De acuerdo con el estudio, factores como la hiperconveniencia, el consumo consciente y los hábitos sostenibles están redefiniendo las expectativas de los usuarios y obligando a las empresas a pensar en envases que contribuyan a la conservación, distribución y eficiencia logística de los alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro.

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Menos tiempo para cocinar impulsa nuevos formatos

El reporte señala que los formatos “listo para comer” y “listo para tomar” continúan ganando terreno debido a que responden a estilos de vida cada vez más acelerados.

La tendencia, identificada como hiperconveniencia, refleja la necesidad de soluciones alimentarias prácticas que reduzcan los tiempos de preparación y faciliten el consumo diario.

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Para la industria colombiana, este escenario supone retos que van más allá del desarrollo de nuevos alimentos. Según explicó Edwin Rozo, director de servicio de Tetra Pak Andina, la innovación debe contemplar aspectos como el procesamiento, la conservación, el transporte y el almacenamiento, con el fin de mantener estándares de eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

Además, el informe destaca que la incorporación de tecnologías modernas se ha convertido en una expectativa creciente entre los consumidores para resolver necesidades futuras.

El envase gana protagonismo en costos y sostenibilidad

El estudio también advierte que el aumento del costo de vida está influyendo en las decisiones de compra. A nivel global, el 44 % de los consumidores considera adquirir productos de descuento o marcas propias para obtener mejores precios, mientras que en Colombia el 22 % de los encuestados considera que la inflación no volverá a niveles que perciba como normales.

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En paralelo, la sostenibilidad está siendo evaluada por beneficios tangibles como una mayor vida útil de los productos, la reducción del desperdicio y una logística más eficiente.

En este contexto, surgen alternativas de envasado como Tetra Recart, un envase de cartón para alimentos de larga duración que, según la compañía, puede permitir transportar entre un 12 % y un 60 % más de unidades por camión frente a otros formatos.

La investigación concluye que la innovación en la industria alimentaria ya no depende únicamente de los productos, sino también de la capacidad de los envases para facilitar la conservación, el transporte y el consumo, en respuesta a consumidores que demandan practicidad, valor y sostenibilidad en una misma solución.

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