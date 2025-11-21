¿Cambió? ¡Así lucía Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, antes de los supuestos procesos estéticos que se realizó

En la noche del 20 de noviembre de 2025, se coronó una nueva Miss Universe en el complejo Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Tailandia.

La ganadora fue Fátima Bosch, de México, que superó en la ronda final a Stephany Adriana Abasali, de Venezuela, y Praveenar Singh, de Tailandia.

Fátima impresionó al jurado con su belleza y con el liderazgo y empoderamiento femenino que demostró en cada una de sus respuestas.

"Crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas, en sus sueños, en su corazón y nunca dejen que nadie les haga dudar de su valor porque ustedes valen todo, son poderosas y su voz debe ser escuchada", fue el mensaje que le envió Fátima Bosch a las jóvenes antes de ser coronada como nueva Miss Universe.

Y, tras su victoria, en las redes sociales han comenzado a circular varias fotos de cómo lucía Fátima Bosch cuando era más joven. ¿Qué tanto cambió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así se veía Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universe, unos años atrás

En las fotos que se han revelado en las redes sociales se ha podido apreciar que, en su adolescencia, Fátima Bosch, la Miss Universe, tenía brackets en sus dientes.

Además, su cabello era un poco más claro y su nariz, de acuerdo con lo que han identificado los internautas, tenía una curvatura diferente.

En esas imágenes que están circulando, Fátima Bosch aparece sola y también junto a algunos de sus seres queridos.

¿Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, se ha realizado procedimientos estéticos?

Hasta el momento, no se ha identificado ninguna declaración oficial en la que Fátima Bosch confirme que se realizó procedimientos estéticos.

En consecuencia, por ahora, las presuntas cirugías siguen siendo netamente especulaciones.

Fátima Bosch nació en Teapa, México, en mayo del 2000 y tiene 25 años.