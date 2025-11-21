Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras su resultado en Miss Universo 2025

El certamen de belleza más importante del mundo coronó a Fátima Bosch como la nueva soberana universal, quien ahora recorrerá distintos países promoviendo causas sociales y llevando en alto el nombre de Miss Universo 2025.

¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Más de 120 candidatas compitieron en esta edición del certamen, desfilando en traje de baño, vestido de gala y traje típico. Tras estas etapas, el jurado anunció que Fátima Bosch sería la nueva Miss Universo 2025.

Entre las participantes, Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, fue una de las que más llamó la atención por su seguridad en la pasarela, su propuesta estética y la conexión que logró con el público a lo largo de la competencia.

En la primera fase, la antioqueña logró clasificar al Top 30, lo que generó gran emoción entre sus seguidores. Luego avanzó al Top 12, aumentando la expectativa por una posible llegada al Top 5. Sin embargo, pese a su destacada presentación, no logró avanzar a esa etapa final.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025?

Después de su actuación, Vanessa recurrió a sus redes sociales para compartir cómo se sentía tras la experiencia. En primer lugar, agradeció los mensajes de apoyo y el cariño recibido durante todo el proceso.

"Le agradezco a Dios por esta experiencia, estoy muy agradecida, las personas son seres humanos extraordinarios, yo estoy super tranquila, esta experiencia es inolvidable porque sacó una versión de Vanessa Pulgarín que ni yo conocía", expresó la candidata.

También aseguró que trabajó intensamente por cumplir este sueño y que se siente orgullosa de la participación que entregó sobre el escenario.