CANAL RCN
Tendencias

Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras su resultado en Miss Universo 2025

A través de sus redes sociales, la antioqueña expresó su agradecimiento a todos sus seguidores.

Vanessa Pulgarín
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
09:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El certamen de belleza más importante del mundo coronó a Fátima Bosch como la nueva soberana universal, quien ahora recorrerá distintos países promoviendo causas sociales y llevando en alto el nombre de Miss Universo 2025.

Miss Universo 2025: memes y reacciones que dejó la coronación de Fátima Bosch
RELACIONADO

Miss Universo 2025: memes y reacciones que dejó la coronación de Fátima Bosch

¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Más de 120 candidatas compitieron en esta edición del certamen, desfilando en traje de baño, vestido de gala y traje típico. Tras estas etapas, el jurado anunció que Fátima Bosch sería la nueva Miss Universo 2025.

Entre las participantes, Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, fue una de las que más llamó la atención por su seguridad en la pasarela, su propuesta estética y la conexión que logró con el público a lo largo de la competencia.

En la primera fase, la antioqueña logró clasificar al Top 30, lo que generó gran emoción entre sus seguidores. Luego avanzó al Top 12, aumentando la expectativa por una posible llegada al Top 5. Sin embargo, pese a su destacada presentación, no logró avanzar a esa etapa final.

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?
RELACIONADO

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025?

Después de su actuación, Vanessa recurrió a sus redes sociales para compartir cómo se sentía tras la experiencia. En primer lugar, agradeció los mensajes de apoyo y el cariño recibido durante todo el proceso.

"Le agradezco a Dios por esta experiencia, estoy muy agradecida, las personas son seres humanos extraordinarios, yo estoy super tranquila, esta experiencia es inolvidable porque sacó una versión de Vanessa Pulgarín que ni yo conocía", expresó la candidata.

También aseguró que trabajó intensamente por cumplir este sueño y que se siente orgullosa de la participación que entregó sobre el escenario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Conmovedor testimonio de la prima de Karol G tras 12 años en la cárcel El Buen Pastor

Karol G

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid

Artistas

¡Insólito! Belinda y Cazzu tienen su primer encuentro en persona: ¿habrá colaboración?

Otras Noticias

Daniel Quintero

Procuraduría confirma suspensión a Daniel Quintero por participar en política cuando era alcalde de Medellín

De acuerdo con el Ministerio Público, Daniel Quintero obró a título de dolo al incumplir la norma que prohíbe la participación en política por parte de autoridades territoriales.

Bayern Múnich

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz en Champions? DT del Bayern habló de la sanción

El técnico del Bayern reveló cuántos partidos se perderá Luis Díaz en la Champions League tras su expulsión ante el PSG.

Venezuela

¿Puede el cogobierno planteado por Petro evitar que continúe el régimen de Maduro en Venezuela?

Dólar

Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre

EPS

Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación