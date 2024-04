¡Atención amantes de las hamburguesas! Burger Máster 'La Revancha' 2024 llega pronto: fechas

Una vez más, el Burger Máster está listo para desatar una tormenta de sabor en todo el país. Con el tema "La Revancha", esta edición promete emociones aún más intensas y deliciosas para los amantes de las hamburguesas. Desde sus humildes comienzos, este evento gastronómico se ha convertido en un pilar de la escena culinaria nacional, y el 2024 no será la excepción.

Fechas Burger Máster 2024

Según las últimas noticias del creador del evento, Tulio Zuluaga, el Burger Máster se llevará a cabo del 29 de abril al 5 de mayo, marcando siete días llenos de hamburguesas gourmet y emociones culinarias.

Los participantes podrán deleitarse con una amplia variedad de sabores y texturas, todo por un precio de $18.000 por hamburguesa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este costo no incluye acompañamientos como papas fritas o bebidas, lo que deja a los comensales con la libertad de personalizar su experiencia gastronómica.

Las redes sociales estallaron de emoción cuando la cuenta oficial de Burger Máster en Instagram reveló que más de 105 revisores, entre foodies, viajeros y periodistas, están recorriendo el país en busca de las mejores hamburguesas. Este escuadrón de expertos se encarga de certificar a los competidores, quienes tendrán el honor de participar en la gran batalla del 2024.

Los mejores restaurantes se preparan para el Burger Máster 2024

El proceso de selección no ha sido fácil, con la búsqueda de los mejores restaurantes iniciando desde el primer día del año. Aunque aún no se ha finalizado el proceso de selección, las expectativas están en su punto máximo. Este año, se espera una "revancha" luego de que varios ganadores habituales no lograran alcanzar los primeros puestos en la edición anterior. Es el momento perfecto para que los veteranos vuelvan al escenario y para que los nuevos talentos demuestren su valía en la competencia.

Le puede interesar: Karol G fue protagonista de pedida de mano en pleno show: video

Con la mirada puesta en el futuro, los organizadores esperan que al menos un 35 por ciento de los participantes sean nuevos emprendedores, lo que promete agregar un toque fresco y emocionante a la experiencia del Burger Máster.

Además, se proyecta que se vendan cerca de 1.5 millones de hamburguesas durante el evento, generando ganancias que superarán los 40.000 millones de pesos. Sin duda, este será un festival gastronómico que no se puede perder ningún amante de la buena comida.