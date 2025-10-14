“Les pido que sigan escuchando mi música": Feid anuncia su retiro de los escenarios

Salomón Villada se ha tomado las redes sociales recientemente para dar un anuncio trascendental para su carrera artística, pues, después de un año lleno de compromisos laborales y shows de alto impacto, el antioqueño manifestó que es hora de cerrar sus agenda laboral.

¿Por qué Feid se retira de los escenarios?

El anuncio, hecho por medio del más reciente post en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer los detalles de la despedida del intérprete de ‘Alakran’ ya que manifestó su agradecimiento por los compromisos realizados a lo largo del 2025.

Así mismo, hizo una especial petición a todos sus oyentes ya que solicitó que siguieran escuchando su música mientras no se encuentra presente en los escenarios. Algunos de estos corresponden a sus más recientes lanzamientos y colaboraciones como ‘Princesa’, ‘Body’, ‘Sagrado’, ‘Ru-Mor’, entre otras.

“Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores. Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato… no extrañen mucho al Ferxxo en los stages por ahora”, explicó el cantante.

Por supuesto, las reacciones a la noticia no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos se tomaron la publicación para manifestar su angustia ante un retiro más largo del anunciado. Aunque el “Ferxxo” no reveló si volverá el próximo año, otros usuarios manifestaron que podría regresar con música nueva.

Por su parte, varios internautas asociaron la decisión con el presunto descanso que tomaría en compañía de Karol G, quien, por ahora, aún debe cumplir con un espectáculo más al participar en el Fashion Show de Victoria’s Secret 2025.

Feid comparte detalles de la elaboración de su álbum

Por otro lado, el antioqueño se tomó sus redes sociales para compartir un especial resumen de lo que fue el proceso de creación de su álbum ‘Sagrado’ con el que realizó sus canciones de manera solitaria con sus propios equipos.

Por esto, miles de fanáticos exaltaron el gran talento del artista, quien inicialmente saltó a la fama al componer y producir para otros cantantes del género urbano.