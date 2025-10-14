Fanáticos recolectan firmas para que Bad Bunny no se presente en el Super Bowl: ¿ya hay un posible reemplazo?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete de ‘Pitorro de coco’, no solo ha llamado la atención de sus más fieles fanáticos ya que un amplio número de “haters” mundiales le han dado mayor visibilidad tras rechazar su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

RELACIONADO Daddy Yankee recupera el control total de sus marcas registradas para uso comercial

Fanáticos recolectan firmas para eliminar a Bad Bunny del show

Una nueva polémica se ha desatado en torno a la participación del puertorriqueño en el Super Bowl 2026, pues cientos de ciudadanos estadounidenses han manifestado su contundente rechazo hacia la decisión que llevará al puertorriqueño a uno de los show más mediáticos e importantes de las últimas décadas.

Por esto, los internautas realizaron un petición en internet para sacar a Bad Bunny de la presentación al ser reemplazado por el cantante George Strait, uno de los más emblemáticos artistas estadounidenses de la música country.

Hasta el momento, la polémica campaña ya ha superado las diez mil firmas por lo que cientos de ciudadanos han manifestado su particular interés por conocer una nueva determinación entre los organizadores del famoso evento deportivo.

Algunos de los argumentos centrales del documento alegan la falta de representación, por parte del artista, de la cultura estadounidense ya que manifestaron su interés por ver la participación de un cantante americano que “una al país, honre la cultura estadounidense y sea apto para toda la familia”.

RELACIONADO Hermana de Karol G desata polémica al aparecer en redes con canción de Anuel AA

Donald Trump afirma no conocer a Bad Bunny

A la gran ola de comentarios se sumó el presidente Donald Trump, quien, en medio de una entrevista telefónica para un medio estadounidense, manifestó no conocer al puertorriqueño al tachar como “una locura” el hecho de que un cantante hispanohablante sea quien se presente durante el show de medio tiempo del evento.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué están haciendo esto. Es una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para seleccionar el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, manifestó el presidente Trump con el presentador NewsMax Greg Kelly.